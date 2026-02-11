Calcio, Bari e Spezia da depressione: 0-0 che non serve a nessuno

Pareggio deprimente senza reti tra Bari e Spezia. Lo 0-0 lascia la situazione di classifica delle due compagini identica a quella della vigilia: entrambe in piena zona retrocessione. L’importanza della posta in palio avrebbe richiesto ben altro spirito da parte delle due squadre che sembrano destinate ad un finale di campionato di grande sofferenza. La partita ha certificato le difficoltà evidenti di pugliesi e liguri che solo raramente si sono resi pericolosi nelle rispettive aree di rigore. Meglio, per la verità, lo Spezia soprattutto nel primo tempo con ben 9 tiri in porta verso Cerofolini ma come spesso accade la squadra di Donadoni ha peccato di precisione e concretezza. Il Bari nella ripresa è riuscito a contenere meglio gli attacchi delle Aquile che progressivamente hanno perso la spinta propulsiva del primo tempo fino al triplice fischio finale.

Bari – Spezia: 0-0

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal (Mantovani), Pucino; Piscopo, Verreth (25′ Braunoder), Traorè (77′ Esteves), Dorvàl; Cavuoti (66′ Rao), Cuni (77′ Pagano); Moncini.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti (58′ Beruatto); Vignali (71′ Sernicola), Romano, Bellemo (71′ Valoti), Comotto (90′ Adamo), Aurelio; Artistico, Skjellerup (58′ Di Serio).

Informazioni sull'autore del post