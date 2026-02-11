La Spezia e provincia Sport

Calcio, Bari e Spezia da depressione: 0-0 che non serve a nessuno

Posted on Author Redazione Comment(0)

Pareggio deprimente senza reti tra Bari e Spezia. Lo 0-0 lascia la situazione di classifica delle due compagini identica a quella della vigilia: entrambe in piena zona retrocessione. L’importanza della posta in palio avrebbe richiesto ben altro spirito da parte delle due squadre che sembrano destinate ad un finale di campionato di grande sofferenza. La partita ha certificato le difficoltà evidenti di pugliesi e liguri che solo raramente si sono resi pericolosi nelle rispettive aree di rigore. Meglio, per la verità, lo Spezia soprattutto nel primo tempo con ben 9 tiri in porta verso Cerofolini ma come spesso accade la squadra di Donadoni ha peccato di precisione e concretezza. Il Bari nella ripresa è riuscito a contenere meglio gli attacchi delle Aquile che progressivamente hanno perso la spinta propulsiva del primo tempo fino al triplice fischio finale.

Bari – Spezia: 0-0

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal (Mantovani), Pucino; Piscopo, Verreth (25′ Braunoder), Traorè (77′ Esteves), Dorvàl; Cavuoti (66′ Rao), Cuni (77′ Pagano); Moncini.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti (58′ Beruatto); Vignali (71′ Sernicola), Romano, Bellemo (71′ Valoti), Comotto (90′ Adamo), Aurelio; Artistico, Skjellerup (58′ Di Serio).

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Calcio locale, il numero uno regionale Giulio Ivaldi :"Necessario un freno alla violenza"

Posted on Author Redazione

Genova.  Interessante lettera aperta del numero uno del calcio regionale Giulio Ivaldi su un tema di stringente attualità: “Ancora violenza sui nostri campi. Con un po’ di rammarico mi sono deciso ad intervenire a seguito di una serie di fatti gravi che si sono verificati specialmente in queste ultime settimane sui nostri campi di calcio. […]
Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, presentati tre progetti legati alla promozione del territorio

Posted on Author Redazione

A Palazzo Civico della Spezia sono stati presentati alcuni progetti legati alla promozione turistica del territorio, alla Presenza del Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dell’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, del Sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, Assessore al Turismo del Comune di Sarzana, Roberto Italiani, dell’Assessore alla […]
Cronaca Sport Varazze

Varazze, è mancato Livio Canale

Posted on Author Redazione

Fondatore della Polisportiva San Nazario Varazze in lutto per la morte di Livio Canale, fondatore della Polisportiva San Nazario. Aveva 90 anni. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15,30 nella chiesa di San Domenico a Varazze. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *