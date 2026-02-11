Cadavere trovato sui binari tra Sanremo e Bordighera: stop alla circolazione dei treni

Un cadavere è stato ritrovato sui binari in galleria tra Sanremo e Bordighera. Si tratterebbe di un uomo investito da un convoglio. A dare l’allarme il macchinista di un altro treno che ha visto il cadavere. Per consentire i rilievi è stata bloccata la circolazione dei treni tra Arma di Taggia e Bordighera con cancellazioni e limitazioni di percorso di diversi treni sulla linea Genova-Ventimiglia.

