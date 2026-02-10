Trasporti: aperto un tavolo di confronto tra Regione Liguria e Corsica

Si è svolto oggi un importante incontro tecnico istituzionale tra la Regione Liguria e la Corsica. Sul tavolo, al quale hanno partecipato rispettivamente l’assessore Marco Scajola e il collega corso Félix Acquaviva oltre ai tecnici dei due enti, i trasporti transfrontalieri e la possibilità di realizzare progettualità comuni tra i due territori in chiave europea.

“Abbiamo aperto un dialogo proficuo con la Corsica che potrebbe avere risvolti positivi dal punto di vista economico, turistico e lavorativo – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Parliamo di un primo incontro con al centro la mobilità transfrontaliera che dovrà avere un proseguo tecnico, ma anche politico. L’obiettivo è quello di aprire una sinergia che ci consenta di scambiarci buone pratiche, ma anche eventualmente di partecipare a progettualità europee condivise. Come Regione Liguria lavoriamo non solo per migliorare il nostro trasporto pubblico, ma anche per implementare la nostra rete di contatti con tutti i territori confinanti e non come successo oggi con la Corsica”.

Un secondo incontro tra le parti è stato programmato per la fine di marzo ad Aosta quando si riunirà il terzo comitato transfrontaliero del trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

