Attualità Economia Genova

Trasporti: aperto un tavolo di confronto tra Regione Liguria e Corsica

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si è svolto oggi un importante incontro tecnico istituzionale tra la Regione Liguria e la Corsica. Sul tavolo, al quale hanno partecipato rispettivamente l’assessore Marco Scajola e il collega corso Félix Acquaviva oltre ai tecnici dei due enti, i trasporti transfrontalieri e la possibilità di realizzare progettualità comuni tra i due territori in chiave europea.

“Abbiamo aperto un dialogo proficuo con la Corsica che potrebbe avere risvolti positivi dal punto di vista economico, turistico e lavorativo – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Parliamo di un primo incontro con al centro la mobilità transfrontaliera che dovrà avere un proseguo tecnico, ma anche politico. L’obiettivo è quello di aprire una sinergia che ci consenta di scambiarci buone pratiche, ma anche eventualmente di partecipare a progettualità europee condivise. Come Regione Liguria lavoriamo non solo per migliorare il nostro trasporto pubblico, ma anche per implementare la nostra rete di contatti con tutti i territori confinanti e non come successo oggi con la Corsica”.

Un secondo incontro tra le parti è stato programmato per la fine di marzo ad Aosta quando si riunirà il terzo comitato transfrontaliero del trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Genova In Primo Piano Savona Vado Ligure

Segno positivo per i traffici di aprile a Genova e Savona-Vado

Posted on Author Redazione

Il mese di aprile è risultato particolarmente positivo per i porti di Genova e Savona-Vado tanto in termini di movimentazione complessiva quanto in relazione all’andamento delle singole modalità di condizionamento e merceologie. Il periodo si è, infatti, chiuso a 5.759.747 tonnellate in crescita dell’11,3% rispetto al 2023. Di segno positivo i dati delle rinfuse solide […]
Attualità Savona

Il problema del traffico di Villapiana a Savona sul tavolo del Comune

Posted on Author Redazione

Savona. Il problema della viabilità del quartiere savonese di Villapiana, uno dei più popolosi della città, è di nuovo sul tavolo del Comune di Savona. Il locale comitato ha riproposto il tema chiedendo il ripristino del precedente sistema viario in ingresso ed uscita dal quartiere. In attesa dell’esito del relativo studio di fattibilità, nel periodo […]
Attualità

Regione, bando a sostegno delle produzioni audiovisive

Posted on Author Redazione

Aprirà il 23 marzo, e sarà attivo fino al 23 aprile 2021, il nuovo bando regionale da 700 mila euro a sostegno delle produzioni audiovisive”. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a margine dell’approvazione della delibera in giunta regionale. Possono presentare domanda le piccole, medie e grandi imprese di produzione audiovisiva, cinematografica […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *