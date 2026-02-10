Ius Soli, a Savona il sindaco firma il provvedimento per 118 bambini che diventato cittadini onorari

Il sindaco Marco russo ha firmato il provvedimento per conferire la cittadinanza onoraria per Ius Soli a 118 bambini nati a Savona da genitori stranieri regolarmente soggiornanti e residenti. Il provvedimento riguarda i minori nati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

La decisione si inserisce nell’ambito del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e e dà attuazione ad un Ordine del Giorno approvato dall’assemblea cittadina il 30 settembre 2022. In quell’occasione il Consiglio aveva impegnato sindaco e giunta a riprogrammare la cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria per Ius Soli, recuperando anche le attribuzioni non effettuate negli anni precedenti.

