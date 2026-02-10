Attualità In Primo Piano Savona

Ius Soli, a Savona il sindaco firma il provvedimento per 118 bambini che diventato cittadini onorari

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il sindaco Marco russo ha firmato il provvedimento per conferire la cittadinanza onoraria per Ius Soli a 118 bambini nati a Savona da genitori stranieri regolarmente soggiornanti e residenti. Il provvedimento riguarda i minori nati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

La decisione si inserisce nell’ambito del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e e dà attuazione ad un Ordine del Giorno approvato dall’assemblea cittadina il 30 settembre 2022. In quell’occasione il Consiglio aveva impegnato sindaco e giunta a riprogrammare la cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria per Ius Soli, recuperando anche le attribuzioni non effettuate negli anni precedenti.

.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Vaccinazioni. In arrivo in questi giorni gli avvisi ai genitori dei ragazzi tra 6 – 16 anni

Posted on Author Redazione

Genova. Vengono consegnate in questi giorni da parte di Asl 2 della Liguria le lettere ai genitori di bambini e ragazzi tra i 6 ai 16 anni che attestano o il regolare ciclo di vaccinazioni già eseguito oppure la mancata adempienza a quanto prescrive la recente normativa nazionale. A questa seconda fascia di cittadini sarà […]
Cronaca Savona

Savona, gomme tagliate a dodici autovetture nel quartiere di Legino

Posted on Author Redazione

Savona. Continuano gli atti di vandalismo nel quartiere di Legino dove nello scorso fine settimana (la notizia è stata diffusa solo oggi) sono state tagliate le gomme di dodici autovetture. Il raid è avvenuto all’altezza di Via Bonini. Ad aumentare il disagio nel quartiere periferico è la presenza di rifiuti ingombranti al capolinea degli autobus dovuto, forse, alle […]
Cronaca Genova Savona

Investimento mortale a Savona, il cordoglio della REgione e dell’Università

Posted on Author Redazione

Arrivano i messaggi di cordoglio per la morte tragica della ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, travolta questa mattina da un tir a Savon: “A nome di tutta UniGe, si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. La notizia ha colpito l’intera […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *