Giornata del Ricordo, le manifestazioni previste a La Spezia

In occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza. Il Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

La giornata si aprirà alle 9.30 in Piazzetta Martiri delle Foibe, dove il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini deporrà una Corona Benedetta in memoria dei Martiri delle Foibe e delle Vittime dell’esodo dai territori d’Istria, Fiume e Dalmazia. A seguire, alle 10.30, nella Sala Dante (via U. Bassi,4), si terrà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla commemorazione.

La cerimonia sarà aperta dall’esecuzione de Il Canto degli Italiani a cura del Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli”. Interverranno quindi il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Piscopo e il Sindaco Pierluigi Peracchini, seguiti dal Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Andrea Manco.

Al termine degli interventi istituzionali salirà sul palco Claudio Bronzin, esule da Pola e uno degli ultimi testimoni viventi della Strage di Vergarolla. La sua testimonianza rappresenta un momento di altissimo valore civile e storico soprattutto per le nuove generazioni.

Durante la seduta, gli studenti del Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli” eseguiranno inoltre il brano The Nightfall di Roberto Di Marino, mentre gli allievi dell’Istituto “G. Capellini – N. Sauro” proporranno letture tratte da Esuli di Lina Galli e da De providentia di Seneca, accompagnate da una proiezione video dedicata. Le iniziative proseguiranno con le esecuzioni musicali degli alunni della Scuola Secondaria “J. Piaget”, che interpreteranno “Comptine d’une autre été” di Yann Tiersen, “Snowman” di Sia e il Valzer dalla Jazz Suite di Dmitrij Shostakovich.

Il Liceo Classico “Lorenzo Costa” presenterà un approfondimento dedicato alla figura di Norma Cossetto, mentre l’I.T.C.T. “Fossati – Da Passano” curerà una proiezione video tematica. Seguirà l’esibizione del coro di clarinetti dell’Istituto Comprensivo n. 4 – Scuola Secondaria “S. Pellico – U. Mazzini”, che proporrà un repertorio composto dal Largo della Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, da “Once Upon a Time in America” di Ennio Morricone e dall’Allegretto della Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven.

Nel corso della cerimonia l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, attraverso il Presidente Andrea Manco, conferirà un riconoscimento ufficiale agli istituti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione del programma, sottolineando l’importanza della collaborazione educativa nel mantenere viva la memoria storica.

La seduta straordinaria si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, Inno Europeo, ancora una volta affidata al Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli”. Si ringrazia l’Istituto Comprensivo n. 5 – Scuola Secondaria “Anna Frank” per i disegni esposti all’ingresso di Sala Dante, realizzati per l’occasione.

