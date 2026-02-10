Attualità La Spezia e provincia

Giornata del Ricordo, le manifestazioni previste a La Spezia

 In occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza. Il Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

La giornata si aprirà alle 9.30 in Piazzetta Martiri delle Foibe, dove il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini deporrà una Corona Benedetta in memoria dei Martiri delle Foibe e delle Vittime dell’esodo dai territori d’Istria, Fiume e Dalmazia. A seguire, alle 10.30, nella Sala Dante (via U. Bassi,4), si terrà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla commemorazione.

La cerimonia sarà aperta dall’esecuzione de Il Canto degli Italiani a cura del Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli”. Interverranno quindi il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Piscopo e il Sindaco Pierluigi Peracchini, seguiti dal Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Andrea Manco.

Al termine degli interventi istituzionali salirà sul palco  Claudio Bronzin, esule da Pola e uno degli ultimi testimoni viventi della Strage di Vergarolla. La sua testimonianza rappresenta un momento di altissimo valore civile e storico soprattutto per le  nuove generazioni.

Durante la seduta, gli studenti del Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli” eseguiranno inoltre il brano The Nightfall di Roberto Di Marino, mentre gli allievi dell’Istituto “G. Capellini – N. Sauro” proporranno letture tratte da Esuli di Lina Galli e da De providentia di Seneca, accompagnate da una proiezione video dedicata. Le iniziative proseguiranno con le esecuzioni musicali degli alunni della Scuola Secondaria “J. Piaget”, che interpreteranno “Comptine d’une autre été” di Yann Tiersen, “Snowman” di Sia e il Valzer dalla Jazz Suite di Dmitrij Shostakovich.

Il Liceo Classico “Lorenzo Costa” presenterà un approfondimento dedicato alla figura di Norma Cossetto, mentre l’I.T.C.T. “Fossati – Da Passano” curerà una proiezione video tematica. Seguirà l’esibizione del coro di clarinetti dell’Istituto Comprensivo n. 4 – Scuola Secondaria “S. Pellico – U. Mazzini”, che proporrà un repertorio composto dal Largo della Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, da “Once Upon a Time in America” di Ennio Morricone e dall’Allegretto della Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven.

Nel corso della cerimonia l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, attraverso il Presidente Andrea Manco, conferirà un riconoscimento ufficiale agli istituti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione del programma, sottolineando l’importanza della collaborazione educativa nel mantenere viva la memoria storica.

La seduta straordinaria si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, Inno Europeo, ancora una volta affidata al Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli”. Si ringrazia l’Istituto Comprensivo n. 5 – Scuola Secondaria “Anna Frank” per i disegni esposti all’ingresso di Sala Dante, realizzati per l’occasione.

Articoli correlati
Esce sul web il video Culture per la Liguria

Esce sul web il video Culture per la Liguria, nato da un gruppo di lavoro che si è formato durante il lockdown per dar voce a chi lavora nel mondo dello spettacolo e della cultura, dal momento che il settore culturale e creativo è stato ed è tuttora tra i più colpiti dalla crisi economica legata […]
Prevenzione, Liguria ultima in classifica

Una Liguria in difficoltà nell’ambito della prevenzione sanitaria. Secondo l’analisi 2023 della Fondazione Gimbe sugli adempimenti regionali dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Regione ha ottenuto appena 54 punti su 100, al penultimo posto della classifica nazionale insieme all’Abruzzo e davanti soltanto alla Sicilia (49). Nel dettaglio, la Liguria si colloca 20ª per prevenzione collettiva e sanità pubblica, 5ª […]
Genova, da oggi “Il Secolo XIX” cambia proprietà

Da oggi “Il Secolo XIX” il quotidiano dei liguri cambia proprietà passando da Gedi a MSC di Gianluigi Aponte tramite la neonata società editoriale Blu Media. Cambio anche alla guida del giornale con l’arrivo di Michele Brambilla che rileva Stefania Aloia rimasta in carica per un anno. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

