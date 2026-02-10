Frana Arenzano, ancora nessuna data per l’esplosione del masso: forse venerdì o sabato. Verrà chiusa la ferrovia

Nulla di fatto. Non è stata ancora fissata la data per il brillamento del masso della frana che dal 25 gennaio scorso ha costretto alla chiusura l’Aurelia. Nella riunione della Commissione tecnica territoriale in materia di esplodenti si ipotizza come data venerdì 13 o sabato 14 febbraio. Il ritardo rispetto alla data del 12 febbraio sarebbe legato ai permessi per il trasporto dell’esplosivo che arriva da Cuneo. Le operazioni comporteranno l’interruzione della linea ferroviaria tra Arenzano e Genova Voltri mentre non verrà chiusa l’autostrada A10. Verranno interdette la navigazione entro 500 metri e lo spazio aereo.

Informazioni sull'autore del post