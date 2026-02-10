Frana Arenzano, ancora nessuna data per l’esplosione del masso: forse venerdì o sabato. Verrà chiusa la ferrovia

Nulla di fatto. Non è stata ancora fissata la data per il brillamento del masso della frana che dal 25 gennaio scorso ha costretto alla chiusura l’Aurelia. Nella riunione della Commissione tecnica territoriale in materia di esplodenti si ipotizza come data venerdì 13 o sabato 14 febbraio. Il ritardo rispetto alla data del 12 febbraio sarebbe legato ai permessi per il trasporto dell’esplosivo che arriva da Cuneo. Le operazioni comporteranno l’interruzione della linea ferroviaria tra Arenzano e Genova Voltri mentre non verrà chiusa l’autostrada A10. Verranno interdette la navigazione entro 500 metri e lo spazio aereo.
Articoli correlati
A10, riaperto alle 14 il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Ovest
Intorno alle ore 14:00 sull’A10 Genova-Ventimiglia, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con l’A7 in direzione Genova precedentemente chiuso a causa di un incidente, coinvolto un mezzo pesante, con conseguente sversamento del carico. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Savona, torna la Fiera di San Bartolomeo del Bosco
“Finalmente – chiosa l’Assessore Maria Zunato, fautrice dell’iniziativa – siamo riusciti a ripristinare una tradizione che mette in risalto l’economia agricola del territorio E’ da leggersi nel solco delle politiche di valorizzazione del territorio, ovvero di quartieri e periferie, da tempo avviate dall’Assessorato allo Sviluppo Economico presieduto dalla Dottoressa Zunato, la 34^ edizione, in calendario il 22 […]
Savona, il ricordo della Strage di Capaci nel ricordo dei magistrati del Tribunale
ll 23 maggio di quest’anno sono trascorsi trent’anni da quando Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinari e Rocco Dicillo morirono vittime e testimoni della vile barbarie che avevano sempre combattuto. “Nonostante il tempo trascorso, la strage di Capaci è per l’intera collettività una ferita ancora aperta, ed il sacrificio di questi martiri non […]