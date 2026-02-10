Calcio, Pioggia di goal e non solo sul Ferraris: Samp e Palermo fanno 3-3

Lo strepitoso pareggio tra Sampdoria e Palermo ha certificato che ai blucerchiati manca un allenatore vero che sappia leggere anche le situazioni più delicate come quella che al 92′ ha portato al pareggio il Palermo in occasione del quale si è inventato una sostituzione totalmente inutile che ha portato all’uscita dal campo Cherubini e all’ingresso di un difensore, Riccio. La solita maledetta mentalità difensivista che è costata due punti pazzeschi che avrebbero sistemato la classifica doriana quasi definitivamente e che quasi quasi ha consentito al Palermo una rimonta shock che sarebbe stata esagerata. La mossa di Gregucci sarebbe da esonero su due piedi perchè fino a quel momento la Samp aveva retto contro un Palermo più forte tecnicamente, più organizzato e con un vero tecnico in panchina. Il 3-3 finale è comunque un punto da contare perchè ottenuto contro una corazzata ma se fosse arrivata una vittoria piena sarebbe stato tutto completamente diverso. La partita per i primi 30′ non ha regalato neppure un accenno di conclusione verso i due portieri rimasti inoperosi. La miccia si è accesa al 35′ quando Pierozzi segna all’improvviso il goal del Palermo che l’arbitro cancella dopo consulto VAR per un fallo di Bani su Conti. I rosanero hanno però in mano la partita e passano al 47′ con un’autorete di Abildgaard sulla cui testa carambola un pallone che beffa MArtinelli. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 0-1 e con la solita Samp che non fa gioco e sta a guardare. La ripresa è un inferno. Il Palermo non ci capisce più nulla, va nel pallone e la Sampdoria domina letteralmente segnando 3 reti in 15′. Al 47′ pareggia subito Cherubini, al 53′ la ribalta Begic e al 63′ sembra chiuderla Pierini. Il Palermo ha il merito di non darsi per sconfitto e progressivamente si riprende guadagnando metri sul campo che portano al 78′ alla rete del 3-2 dell’ex Augello e al forcing finale in cui la Sampdoria molto stanca ha faticato tantissimo ad arginare gli attacchi di un Palermo più fresco in cui sono entrati giocatori determinanti. Al 92′ arriva la rete del pareggio con Ceccaroni che di testa batte un pessimo Martinelli. Nel recupero Pojiampalo ha il pallone del 3-4 ma la sua doppia conclusione viene respinta dalla difesa ligure. Sarebbe stato troppo. Pareggio agrodolce per la Sampdoria che ha assolutamente bisogno di un allenatore vero per chiudere la stagione magari con qualche piccola ambizione, per il Palermo una frenata forse inattesa ma poteva andare peggio.

SAMPDORIA-PALERMO 3-3

MARCATORI pt 47′ Abildgaard (S) (aut.);50′ Begic (S), 58′ Pierini (S), 68′ Cherubini (S), 78′ Augello (P), 92′ Ceccaroni (P)

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Henderson (30′ st Barak), Conti (1′ st Ricci), Cicconi; Pierini (47′ st Riccio), Begic (18′ st Cherubini); Brunori (18′ st Soleri). A disp. Ghidotti, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop. All. Foti-Gregucci.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda (17′ st Ceccaroni), Bani, Magnani (22′ st Le Douaron); Pierozzi, Gomes (1′ st Segre), Ranocchia (39′ st Gyasi), Augello; Palumbo, Johnsen (39′ st Vasic); Pohjanpalo. A disp. Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli. All. Inzaghi F.

Informazioni sull'autore del post