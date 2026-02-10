BIT 2026: “Dalla visione alle esperienze: l’outdoor unisce cinque destinazioni della Riviera Ligure di Ponente”

Arenzano Finale Ligure Loano Pietra Ligure Sport Varazze

 L’outdoor come motore di innovazione turistica e strumento concreto di valorizzazione del territorio: è questo il filo conduttore della conferenza “Dalla visione alle esperienze: l’outdoor che unisce 5 destinazioni della Riviera Ligure di Ponente”, che ha riunito alla Borsa Internazionale del Turismo i Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, insieme presso lo stand di Regione Liguria.
Cinque destinazioni che, pur mantenendo identità e caratteristiche differenti, condividono una strategia comune basata su sostenibilità, qualità delle esperienze all’aria aperta e integrazione tra costa ed entroterra. L’obiettivo è potenziare un’offerta capace di intercettare nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al movimento, al benessere e al contatto con la natura.
Un percorso che prende a modello la storia e l’evoluzione di Finale Ligure e della Finale Outdoor Region, che, con oltre 250 trail dedicati alla mountain bike, più di 4.000 vie di arrampicata sportiva e un’ampia rete sentieristica, è oggi indiscusso punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor, tanto da ospitare quest’anno i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre.
Da qui è partito un processo di contaminazione che si estende ai Comuni limitrofi, favorendo nuove sinergie territoriali che mettono in relazione amministrazioni pubbliche, operatori e comunità, trasformando l’outdoor in uno strumento di cura del paesaggio, destagionalizzazione e sviluppo dell’economia locale.
La partecipazione congiunta di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano alla BIT rappresenta un primo passo verso la costruzione di una rete capace di raccontare la Riviera Ligure di Ponente come una destinazione integrata, dove mare, natura e qualità della vita diventano elementi distintivi della vacanza.

