L’economia ligure trainata da portualità, logistica, blue economy

Blue economy, logistica, portualità, innovazione ed export sono i settori che trainano la crescita della Liguria.
È quanto emerge dall’analisi effettuata da TEHA (The European House Ambrosetti) nell’ambito dell’evento inaugurale della
10° edizione del Think Tank “Liguria 2030” esposta oggi a Villa del Principe a Genova, a cui ha partecipato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.
Per il 2026 si prevede una crescita dell’1% del PIL della Liguria, un dato superiore rispetto alla media nazionale prevista (0,8%).
il 10,9% delle imprese sono attive nel settore della blue economy, ambito che genera il 13,8% del valore aggiunto sul totale e assorbe il 15,4% dell’occupazione: si tratta, per tutti i tre indicatori, del primo valore a livello nazionale tra le regioni.
Nei primi nove mesi del 2025, l’export ligure è cresciuto del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, una crescita di circa il doppio rispetto alla media nazionale e più di 3 volte rispetto al risultato dell’area del Nord-Ovest.
Il sistema portuale della nostra regione, nel 2024, ha movimentato il 34% del totale nazionale dei TEU, facendo della Liguria la prima regione in Italia.
Dal punto di vista dell’innovazione, la Liguria è la 5° Regione italiana per spesa in ricerca e sviluppo e per percentuale di risorse umane impiegate in ambito scientifico o tecnologico, oltre ad essere nella top 10 nazionale per presenza di startup innovative.