L’economia ligure trainata da portualità, logistica, blue economy

Posted on

Il nuovo ciclo per la raccolta dei rifiuti a Sarzana sta per iniziare, con l’obbiettivo dichiarato di aumentare la flessibilità e le opportunità a disposizione dei cittadini, la pulizia e il decoro dei quartieri. Su disposizione dell’Amministrazione comunale, il gestore del servizio Acam Ambiente ha difatti redatto un piano di modifiche al servizio di igiene […]