Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta nel lettino

Tragedia a Bordighera dove una bambina di 2 anni è morta nel proprio lettino probabilmente per una crisi respiratoria. A dare l’allarme sono stati gli stesso genitori. Immediati i soccorsi medici che hanno tentato di tutto per salvare la bambina ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.

