Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta nel lettino

Tragedia a Bordighera dove una bambina di 2 anni è morta nel proprio lettino probabilmente per una crisi respiratoria. A dare l’allarme sono stati gli stesso genitori. Immediati i soccorsi medici che hanno tentato di tutto per salvare la bambina ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.
Articoli correlati
Ottime previsione per il Lavoro in Liguria: previste oltre 30.0000 assunzioni entro marzo
Ottime previsioni per il lavoro in Liguria: nei primi tre mesi del 2023 sono attese nella nostra regione 32.640 nuove assunzioni, livelli che superano quelli pre-Covid fermi a poco più di 27mila e quelli dell’anno scorso pari a circa 28mila. Lo segnala il Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che analizza i trend per […]
Molesta ragazza davanti alla Questura di Savona
SAVONA. Movimentato episodio ieri mattina davanti all’ufficio stranieri della Questura di Savona. Un maghrebino trentenne ha iniziato a molestare una ragazza come lui in coda per il disbrigo di pratiche, prima con apprezzamenti ed avances, poi cercando di metterle le mani addosso. Altre persone in coda sono intervenute in difesa della ragazza e ne è […]
Coronavirus, diminuiscono i positivi in Liguria nelle ultime 24 ore
Ecco i consueti dati dei contagi di COVID-19 nella nostra regione nelle ultime 24 ore Casi totali da inizio emergenza = 10.050 (+8)? di cui 1.254 individuati da test di screening o contact tracing e 8.796 in pazienti sintomatici ? Attualmente positivi = 1.163 (-17)? 28 (+4) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0)? 173 […]