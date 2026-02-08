Ventimiglia, Eco-isole informatizzate in funzione da Lunedì 16 Febbraio

Questa mattina è iniziato il posizionamento delle 15 nuove eco-isole informatizzate sul territorio comunale.

Con la presente si intendono riepilogare e chiarire in modo puntuale tutte le modalità di conferimento dei rifiuti, gli obblighi per gli utenti e le principali novità introdotte.

Pertanto, tutti gli utenti sono tenuti ad aderire al nuovo sistema, dotandosi dell’apposito kit per la raccolta differenziata e utilizzando, per l’apertura delle eco-isole: – la tessera sanitaria , oppure – la carta d’identità elettronica , secondo quanto già illustrato negli incontri informativi.

per i primi 10 giorni a partire dal 16 febbraio resteranno temporaneamente presenti, in prossimità delle eco-isole informatizzate, i vecchi cassonetti. Decorso tale periodo, i cassonetti tradizionali verranno definitivamente rimossi e rimarrà attivo esclusivamente il conferimento tramite eco-isole informatizzate. Per consentire agli ultimi utenti di uniformarsi al nuovo sistema,resteranno temporaneamente presenti, in prossimità delle eco-isole informatizzate, i vecchi cassonetti. Decorso tale periodo, i cassonetti tradizionali verranno definitivamente rimossi e rimarrà attivo esclusivamente il conferimento tramite eco-isole informatizzate.

Le eco-isole informatizzate sono numerate e ogni utenza è abilitata esclusivamente al conferimento presso l’eco-isola assegnata. In allegato alla presente comunicazione è disponibile una tabella riepilogativa nella quale sono indicati: