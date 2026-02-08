Attualità Imperia e provincia

Ventimiglia, Eco-isole informatizzate in funzione da Lunedì 16 Febbraio

Questa mattina è iniziato il posizionamento delle 15 nuove eco-isole informatizzate sul territorio comunale.
Con la presente si intendono riepilogare e chiarire in modo puntuale tutte le modalità di conferimento dei rifiuti, gli obblighi per gli utenti e le principali novità introdotte.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata tramite eco-isole informatizzate entrerà ufficialmente in funzione a partire da LUNEDI 16 FEBBRAIO 2026. Nelle aree interessate NON sarà più possibile conferire i rifiuti con modalità diverse, se non tramite le eco-isole informatizzate.

Pertanto, tutti gli utenti sono tenuti ad aderire al nuovo sistema, dotandosi dell’apposito kit per la raccolta differenziata e utilizzando, per l’apertura delle eco-isole:
– la tessera sanitaria, oppure
– la carta d’identità elettronica, secondo quanto già illustrato negli incontri informativi.

In assenza di tali strumenti non sarà possibile conferire i rifiuti.

Per consentire agli ultimi utenti di uniformarsi al nuovo sistema, per i primi 10 giorni a partire dal 16 febbraio resteranno temporaneamente presenti, in prossimità delle eco-isole informatizzate, i vecchi cassonetti. Decorso tale periodo, i cassonetti tradizionali verranno definitivamente rimossi e rimarrà attivo esclusivamente il conferimento tramite eco-isole informatizzate.

Le eco-isole informatizzate sono numerate e ogni utenza è abilitata esclusivamente al conferimento presso l’eco-isola assegnata. In allegato alla presente comunicazione è disponibile una tabella riepilogativa nella quale sono indicati:
– le vie e i numeri civici,
– l’eco-isola di riferimento associata a ciascuna utenza.

Si invita pertanto a verificare attentamente l’eco-isola assegnata.

Le utenze domestiche NON possono in alcun caso utilizzare i contenitori eventualmente presenti nelle vicinanze delle eco-isole informatizzate dotati di serratura, in quanto riservati esclusivamente alle utenze non domestiche.
L’uso improprio di tali contenitori costituisce violazione e comporta l’applicazione delle sanzioni previste.

Per gli uffici ubicati nelle aree interessate dal nuovo sistema non cambia nulla rispetto alle modalità attuali.

Essendo assimilati alle utenze domestiche, potranno continuare a conferire utilizzando:
– la carta d’identità o il codice fiscale del titolare,
– oppure, in caso di società, del legale rappresentante.

Per case vacanza, B&B, imprese di pulizia che operano nei condomini e soggetti analoghi è prevista una procedura dedicata.

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Ventimiglia – Ufficio Igiene.
A seguito della richiesta verrà rilasciata una tessera con QR code, abilitata al conferimento presso le eco-isole di competenza.

Si informa che è entrato in vigore un nuovo Regolamento comunale in materia di sanzioni, recentemente aggiornato e significativamente inasprito, che disciplina e sanziona le diverse casistiche ed in particolare:

– il conferimento errato dei rifiuti,
– il mancato rispetto della raccolta differenziata,
– l’utilizzo improprio delle eco-isole o dei contenitori non autorizzati.

A supporto delle attività di controllo, tutte le eco-isole informatizzate sono dotate di telecamere di ultima generazione, installate al fine di garantire il rispetto delle regole e il corretto utilizzo del servizio.


È assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti accanto alle eco-isole o ai cassonetti.
Le sanzioni per abbandono di materiale ingombrante vanno dai 1000 ai 3000 euro.
Se il fatto è commesso con l’utilizzo di un automezzo, è previsto il fermo amministrativo di 30 giorni e il ritiro della carta di circolazione.

Il Comune di Ventimiglia mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, prenotabile tramite numero verde 800/508999, con ritiro al piano strada in prossimità dell’abitazione, oltre al servizio di cassoni scarrabili due volte al mese.

