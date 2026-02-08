Ventimiglia, Eco-isole informatizzate in funzione da Lunedì 16 Febbraio

Pertanto, tutti gli utenti sono tenuti ad aderire al nuovo sistema, dotandosi dell’apposito kit per la raccolta differenziata e utilizzando, per l’apertura delle eco-isole:
– la tessera sanitaria, oppure
– la carta d’identità elettronica, secondo quanto già illustrato negli incontri informativi.
In assenza di tali strumenti non sarà possibile conferire i rifiuti.
– l’eco-isola di riferimento associata a ciascuna utenza.
Si invita pertanto a verificare attentamente l’eco-isola assegnata.
Le utenze domestiche NON possono in alcun caso utilizzare i contenitori eventualmente presenti nelle vicinanze delle eco-isole informatizzate dotati di serratura, in quanto riservati esclusivamente alle utenze non domestiche.
L’uso improprio di tali contenitori costituisce violazione e comporta l’applicazione delle sanzioni previste.
Essendo assimilati alle utenze domestiche, potranno continuare a conferire utilizzando:
– la carta d’identità o il codice fiscale del titolare,
– oppure, in caso di società, del legale rappresentante.
Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Ventimiglia – Ufficio Igiene.
A seguito della richiesta verrà rilasciata una tessera con QR code, abilitata al conferimento presso le eco-isole di competenza.
Si informa che è entrato in vigore un nuovo Regolamento comunale in materia di sanzioni, recentemente aggiornato e significativamente inasprito, che disciplina e sanziona le diverse casistiche ed in particolare:
– il mancato rispetto della raccolta differenziata,
– l’utilizzo improprio delle eco-isole o dei contenitori non autorizzati.
A supporto delle attività di controllo, tutte le eco-isole informatizzate sono dotate di telecamere di ultima generazione, installate al fine di garantire il rispetto delle regole e il corretto utilizzo del servizio.
È assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti accanto alle eco-isole o ai cassonetti.
Il Comune di Ventimiglia mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, prenotabile tramite numero verde 800/508999, con ritiro al piano strada in prossimità dell’abitazione, oltre al servizio di cassoni scarrabili due volte al mese.