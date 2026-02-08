Cultura e Spettacoli Stella

Stella, Associazione Pertini: Marina Lombardi è la nuova presidente

“L’Assemblea dei soci ha eletto Marina Lombardi Presidente dell’Associazione Sandro Pertini di Stella. Nel ringraziare i soci per la fiducia accordata, la Presidente ha sottolineato l’impegno a guidare l’Associazione con serietà, trasparenza e visione, rafforzandone il ruolo culturale e civile nel rispetto dei valori incarnati da Sandro Pertini – spiegano dall’associazione – Tra le priorità del nuovo mandato: il consolidamento organizzativo dell’Associazione, la valorizzazione degli spazi e delle attività legate alla memoria di Pertini, l’ampliamento della partecipazione attiva dei volontari e lo sviluppo di iniziative capaci di portare il messaggio pertiniano dentro e fuori dal territorio”.

“La memoria – ha dichiarato la neo presidente – non è un esercizio del passato, ma una responsabilità verso il presente e il futuro”.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Marina Lombardi, neo Presidente dell’Associazione Sandro Pertini e a tutto il nuovo direttivo a partire dall’amico Marco Nicolini. Assumere la guida di una realtà così significativa per il nostro territorio è una sfida emozionante e di grande responsabilità – le parole del Sindaco Andrea Castellini – Sono convinto che Marina saprà muoversi nel solco tracciato dalla presidenza storica del Cavaliere e Ufficiale della Repubblica Elisabetta Favetta, custode instancabile della memoria del ‘Presidente più amato dagli italiani’, mantenendo intatti quei valori di libertà e giustizia che la Favetta ha saputo proteggere con dedizione in questi anni. Allo stesso tempo, accogliamo con entusiasmo l’obiettivo di una necessaria modernizzazione e ci rendiamo disponibili di essere, come sempre del resto, partner attivi e propositivi di questi obbiettivi per il futuro della Casa Museo Sandro Pertini di Stella”.

Marina Lombardi è stata Sindaca di Stella per dieci anni, dal 2011 al 2021 e succede ad Elisabetta Favetta mancata nei mesi scorsi.

