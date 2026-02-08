Savona, il Ponte mobile Pertini chiude al transito pedonale dal 9 al 20 febbraio

Posted on

Savona. Nessun colpo di scena. Roberto Arboscello, appartenente all’area renziana, è il candidato unico alla segreteria del partito democratico cittadino. Ieri alle 18 scadeva il termine per la presentazione delle candidature e quella di Arboscello è l’unica presentata. Solo fino ad alcuni giorni fa i candidati erano 4: Matteo Marenco, responsabile comunicazione della nuova segreteria […]