Nel 2025 in Liguria crescono i passaggi netti di auto usate (+0,7%) e continuano a scendere i prezzi medi, seppur lievemente (-0,8%). Benzina e diesel dominano, elettrico fermo all’1,1%.

L’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i liguri verso l’usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella regione ha chiuso l’anno in crescita: i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 69.043, con un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI)[1].

Rispetto al 2024, in Liguria si registra un’ulteriore riduzione dei prezzi delle auto in vendita, seppur meno marcata rispetto all’anno precedente, con un calo dello 0,8% e un valore medio di circa 19.980 €.

Per quanto riguarda le alimentazioni, diesel (47,9%) e benzina (39,7%) restano le più richieste, mentre l’elettrico (1,1%) fatica a guadagnare terreno, a causa di esigenze non ancora soddisfatte dagli automobilisti e della limitata autonomia delle batterie. L’ibrido risulta più apprezzato, con una quota dell’8,3%.

Andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale

Nel 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su dati ACI, Genova si conferma la provincia ligure con il maggior numero di passaggi di proprietà netti, pari a 33.548 atti, in crescita dell’1,2% rispetto al 2024. Seguono Savona con 13.796 passaggi, unica provincia in flessione (-0,9%), e Imperia che registra 10.960 atti (+0,6%). La Spezia chiude la graduatoria con 10.739 passaggi, segnando una crescita dell’1,1%.

Le auto e i segmenti più richiesti. Cosa cercheranno gli italiani nei prossimi mesi?

Nel 2025, nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Smart forTwo.

Guardando invece a quello che accadrà a livello nazionale, secondo i dati emersi dalla survey sulle intenzioni di acquisto per il primo semestre 2026, gli italiani si orienteranno su brand tradizionali (92%), ma cresce la quota di chi si orienta verso i nuovi brand (8%). Un segnale evidente che sta iniziando a consolidarsi una domanda reale.

i SUV dominano con il 59% delle preferenze, confermandosi al primo posto. Seguono le berline (27%), le station wagon (17%) e le monovolume (13%). Più contenuto l’interesse per city car (8%), mentre le coupé e le cabrio restano una scelta di nicchia con il 6%.

Qual è il budget e cosa non può mancare nell’auto usata?

Rispetto a un anno fa, il budget destinato all’acquisto di un’auto usata è in aumento e raggiunge i 20.000 euro, in crescita del +11%. Un incremento che va incontro alle esigenze di maggiore sicurezza e comfort: tra chi acquista un’auto usata, infatti, sono considerati fondamentali i dispositivi di sicurezza, indicati dal 76% del campione e ormai presenti nella maggioranza delle vetture in commercio.

Sempre alto, inoltre, l’interesse per il cambio automatico (49%), per elementi funzionali come tergicristalli automatici o sistema keyless (48%) e per i sistemi di infotainment come navigatore o audio Bluetooth (48%).

Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, afferma:

“Il mercato dell’auto usata in Italia resta oggi fortemente ancorato a modelli e brand tradizionali, con la Fiat Panda che si conferma anche nel 2025 l’auto usata più venduta nel Paese. Dalla nostra survey emerge inoltre che diesel e benzina continuano a essere le alimentazioni preferite, a conferma di un approccio ancora molto pragmatico da parte degli automobilisti. Tuttavia, ciò che sta accadendo nel mercato del nuovo in Europa non può non avere effetti anche sull’usato: oggi circa una vettura su dieci immatricolata è di un nuovo brand orientale[2] e, con il naturale flusso di veicoli provenienti da leasing e noleggio, questa tendenza è destinata progressivamente a riflettersi anche nel mercato di seconda mano.”

Passaggi di proprietà al netto delle minivolture – 2025 Var. % Passaggi netti 2025 / 2024 GENOVA 33.548 1,2% SAVONA 13.796 -0,9% IMPERIA 10.960 0,6% LA SPEZIA 10.739 1,1% TOTALE LIGURIA 69.043 0,7%

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI

