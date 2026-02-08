Genova, passanti presi a bastonate da due uomini: indagini in corso

Due uomini, armati di bastoni, aggrediscono con bastoni dei passanti senza apparente motivo. E’ accaduto nel quartiere di Bolzaneto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia ei soccorsi medici. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.
