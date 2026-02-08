Genova, in arrivo tre giorni di festa per il Carnevale

Sono in arrivo tre giorni di festa per tutti i gusti e tutte le età: da venerdì 13 a domenica 15 febbraio la città celebra il Carnevale con un ricco programma di eventi e iniziative tra piazza Caricamento e via Garibaldi.
Villaggio di Carnevale – Calata Falcone Borsellino/Caricamento
Un luogo di animazione per bambini e famiglie, ispirato al Mondo Sotto Sopra di Alice nel Paese delle Meraviglie, con giochi, laboratori, un grande labirinto e sei stazioni interattive per divertirsi insieme:
Venerdì 13 febbraio, 15:00 – 19:00
Sabato 14 febbraio, 14:00 – 19:00
Domenica 15 febbraio, 10:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00
Pentolaccia di Carnevale – Piazza Caricamento
La tradizionale rottura della pentolaccia per i più piccoli, ricca di dolcetti:
Domenica 15 febbraio, 15:30 – 17:30.
Carnevale nella Via Aurea – Via Garibaldi
Una festa diffusa nel cuore storico della città, con animazioni, musica, teatro e danza che raccontano le trasformazioni urbane e culturali della Superba. L’iniziativa apre celebrazioni per il ventennale dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio UNESCO.
Domenica 15 febbraio, 10:00 – 19:00.
Alle ore 17:00 è prevista la presentazione delle maschere storiche genovesi all’interno di Palazzo Tursi, seguita da un corteo festoso da via Garibaldi verso il Villaggio di Carnevale.