Genova, altro furto con spaccata in Via Ceccardi: colpo da migliaia di euro

Furto con spaccata in un esercizio commerciale di Via Ceccardi a Genova. Il ladro hanno rubato il fondo cassa e oggetti per migliaia di euro. A dare l’allarme il titolare del negozio. La vetrina è stata sfondata con il solito tombino da parte di una persone che, una volta dentro, ha rubato tutto ciò che poteva rubare.

