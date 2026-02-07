Sono ufficialmente cominciate le Olimpiadi di Milano-Cortina

E’ stata una cerimonia durata circa 3 ore e diffusa fra Milano, Cortina, Livigno e Predazzo. E’ cominciata così l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Lo stadio “Meazza” diventato “Olimpico” ha accolto circa 60.000 spettatori e il presidente Mattarella, la presidentessa del Cio Coventry e oltre 50 rappresentanti degli Stati. Nella cerimonia di apertura gli omaggi a Raffaella Carrà e Giorgio Armani, Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli con gli atleti che hanno sfilato sulla passerella. Successivamente, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto ufficialmente i Giochi invernali di Milano-Cortina alle 22.53. Il presidente, applauditissimo, ha pronunciato la rituale formula d’apertura dopo i discorsi del presidente della Fondazione Milano-Cortina, Malagò, e della pres.Cio Coventry. Quindi, Andrea Bocelli ha cantato ‘Nessun dorma’, con la fiaccola è uscita dallo stadio per le ultime staffette di tedofori:Sofia Goggia ha acceso il braciere a Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni all’Arco della Pace a Milano.
