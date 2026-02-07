Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Sei sfilate per il Carnevale Sarzanese 2026: al via sabato 7 febbraio

Il Carnevale Sarzanese riaccende i motori per la gioia dei bambini e grazie all’impegno del Gruppo Trebbiatori di San Lazzaro, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sarzana, ha organizzato alcune sfilate sul territorio sarzanese. Anche quest’anno i carri allegorici saranno a tema cartone animato e si ispirano alla serie dedicata a Masha e Orso.
Complessivamente le sfilate sono sei. Si inizia sabato 7 febbraio nel centro storico per proseguire il giorno dopo, 8 febbraio, a San Lazzaro.
Il 12 febbraio, giovedì grasso, tocca a Sarzanello mentre  Marinella sarà la protagonista della sfilata del 14 febbraio.
Le ultime due date sono riservate al centro storico: domenica 15 febbraio e martedì grasso, 17 febbraio.

