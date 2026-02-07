Rapallo, grandinata improvvisa imbianca le strade come fosse neve

Anche nel Tigullio, come a Savona una grandinata improvvisa ha creato parecchi disagi. Le strade si sono velocemente ricoperte di un tappeto bianco che ha costretto l’intervento dei mezzi spargisale. In circa mezzora sono caduti circa 30 cm di grandine.
Polemica a Calizzano per la scelta dei "bus differenziati"
Calizzano. Paese modello di integrazione o esempio di segregazione che ricorda l’apartheid. Sono le due descrizioni antitetiche date alla decisione del sindaco di un paesino dell’entroterra del savonese, Calizzano, di invitare i 40 migranti ospitati in un hotel locale a non utilizzare i bus negli orari nei quali gli studenti vanno a scuola. Motivo: sovraffollamento […]
Savona, maxi rissa per motivi di viabilità: denunciate 4 persone
I poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro persone con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Ieri, attorno alle ore 19, le Volanti sono intervenute per la segnalazione di un violento diverbio tra alcune persone in piazza Diaz. Una volta giunti sul posto, gli agenti sono riusciti ad individuare tutti i protagonisti della […]
Coronavirus, contagi sempre su in Liguria: 460
Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.218 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12.162 tamponi antigenici rapidi. IMPERIA (Asl 1): 103 SAVONA (Asl 2): 94 GENOVA: 194 (di cui Asl 3: 138 – Asl 4: 56) LA SPEZIA (Asl 5): 67 Non […]