ll Comune rinnova il progetto “La Spezia Mille e una Notte”

È stata presentata in conferenza stampa, dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia, e da Stefano Spinelli, Responsabile della promozione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, l’edizione 2026 di “La Spezia, Mille e una Notte”, una proposta turistica promossa dal Comune della Spezia e la Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ha già riscosso un notevole successo nelle precedenti edizioni.

L’obiettivo dell’iniziativa “La Spezia, Mille e una Notte” è offrire ai turisti un soggiorno prolungato e piacevole anche nei periodi di minor affollamento. Attraverso questa formula, chi sceglierà di pernottare nelle strutture alberghiere o extralberghiere cittadine gestite in forma imprenditoriale riceverà una seconda notte in omaggio, un invito a prolungare l’esperienza di viaggio, offrendo il tempo necessario per apprezzare le eccellenze locali e il patrimonio artistico della città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’obiettivo dell’Amministrazione è destagionalizzare i flussi turistici e aumentare le presenze in città anche nei mesi tradizionalmente di bassa stagione. Con ‘La Spezia, Mille e una Notte’ vogliamo invitare i visitatori a vivere La Spezia tutto l’anno, scoprendone il patrimonio culturale, le bellezze artistiche e le eccellenze enogastronomiche. Grazie al lavoro di questa Amministrazione, La Spezia è oggi una città da vivere 365 giorni l’anno, con mostre di livello nazionale e internazionale nei musei civici, come ‘La Madre e il Figlio’ al Museo Lia e ‘Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani’ al Camec, oltre alle collezioni permanenti del Castello San Giorgio e delle altre strutture culturali. A questo si aggiungono la programmazione del Cinema Odeon, il Carnevale Spezzino, gli spettacoli del Teatro Civico, la Fiera di San Giuseppe e Velarìa, recentemente presentate, e molte altre iniziative”.

Questo progetto rappresenta una strategia su cui puntiamo con determinazione: sostenere le strutture ricettive, incentivare soggiorni più lunghi e lavorare per raggiungere l’obiettivo di avere alberghi pieni durante tutto l’anno”.

Un’iniziativa già sviluppata negli anni precedenti che è stata accolta con molta partecipazione da parte di turisti e di strutture ricettive. Sotto il profilo demografico, si rileva una prevalenza di visitatori appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

“Con il rinnovo di ‘La Spezia Mille e una Notte’ – dichiara l’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia – investiamo su un modello di accoglienza di qualità, che consoliderà La Spezia come una destinazione capace di essere attrattiva tutto l’anno. I visitatori che sceglieranno di prenotare in una delle strutture ricettive albergherie ed extralberghiere cittadine, potranno scegliere di estendere il loro soggiorno, usufruendo di una notte in più in omaggio, per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e artistico che caratterizza la città e apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Questa iniziativa, realizzata in sinergia con la Camera di Commercio della Spezia, rappresenta un passo avanti nel percorso di destagionalizzazione e crescita qualitativa dell’offerta turistica”.

Questa strategia, condivisa con le associazioni di categoria e gli operatori del settore incentiverà la scoperta della città in periodi dell’anno meno affollati, garantendo al contempo un sostegno concreto alle attività economiche locali.

L’intero processo sarà accompagnato da un costante monitoraggio delle presenze turistiche, assicurando una gestione trasparente e puntuale dei rimborsi spettanti alle attività aderenti, in base all’effettivo afflusso rilevato.

L’Amministrazione comunale riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio e in accordo con le associazioni di categoria, sta sviluppando nuove attività che possano contribuire all’animazione della città attraverso una politica “attiva” che trova spunto dal confronto con le imprese locali, il tutto in un’ottica di valorizzazione della vocazione turistica della città e di sviluppo di politiche attive di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Le iscrizioni al bando sono aperte dal 9 febbraio al 15 marzo 2026.

