Laigueglia, il 9 febbraio la conferenza “Il peso del silenzio: Foibe ed esodo nella coscienza italiana” con Pier Franco Quaglieni

Lunedì 9 febbraio alle ore 21 presso la sala conferenze del Centro

Civico Semur in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo si

terrà una conferenza del Prof. Pier Franco Quaglieni, Presidente del

Centro Pannunzio di Torino, dal titolo “Il peso del silenzio: foibe ed

esodo nella coscienza italiana”. Ci sono luoghi che parlano attraverso

ciò che è mancato: le parole, i nomi, il tempo del lutto. Le foibe e

l’esodo istriano e giuliano dalmata sono stati a lungo questo vuoto.

Dare peso a quel silenzio significa provare a guardarlo, senza usarlo e

senza negarlo. L’incontro, organizzato in collaborazione tra il Comune

di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia e l’Associazione

Dopolavoro Ferroviario di Albenga sarà introdotto da Giacinto Buscaglia

e vedrà la partecipazione in qualità di relatore di Pier Franco

Quaglieni, noto storico e saggista, che ha sempre sottolineato

l’importanza di creare una coscienza nazionale condivisa, andando a

rompere con coraggio il silenzio tombale che per decenni ha aleggiato

sulle tragiche vicende del secondo dopoguerra che si sono svolte sul

confine ad est. Così commenta Alessandro Chirivì, Capogruppo di

Maggioranza e delegato alla cultura, al calendario delle manifestazioni

ed alla valorizzazione delle tradizioni: “Il Giorno del Ricordo è una

commemorazione civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di

ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano

dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92, fortemente

sostenuta dal Presidente Ciampi, che fu il primo a conferire le medaglie

d’oro al merito civile ai parenti delle vittime delle foibe e dei campi

di concentramento comunisti in Jugoslavia, e vuole conservare e

rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime

delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e

dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine

orientale”. Continua Chirivì :”il 10 febbraio è il giorno in cui, nel

1947, fu firmato il Trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia

l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la

maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte del

territorio dell’Italia”. Il Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano in occasione del Giorno del Ricordo affermò: “già nello

scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre,

nell’autunno del 1943, si intrecciarono giustizialismo sommario e

tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di

sradicamento della presenza italiana da quella che era, e cessò di

essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia

sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse

innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri

contorni di una pulizia etnica”.

