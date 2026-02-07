In Liguria la TARI tra le più care d’Italia

Secondo uno studio del Servizio Politiche Fiscali della Uil sulla TARI, risulta che la media nazionale si attesta sui 350 euro annui per nucleo familiare (in crescita del 3,73% rispetto al 2024), le differenze tra territorio e territorio restano abissali, con picchi che sfiorano i 650 euro e minimi che scendono sotto i 200 euro. Tra le 14 città metropolitane italiane, Genova ha la TARI più cara d’ITalia con un costo medio di 518 euro all’anno a nucleo familiare. A seguire Napoli (499 euro), Reggio Calabria (494 euro), Catania (483 euro), Bari (435 euro), Cagliari (412 euro), Venezia (385 euro), Palermo (373 euro), Torino (365 euro), Roma (334 euro), Firenze (332 euro), Messina (315 euro), Milano (294 euro) e Bologna, fanalino di coda con soli 236 euro. A livello nazionale, considerando tutti i capoluoghi di provincia, il primato assoluto spetta a Pisa con 650 euro medi annui, seguita da Brindisi (529 euro), Pistoia (524 euro), Trapani (521 euro), Genova (518 euro), Barletta (517 euro), Taranto (509 euro), Agrigento (500 euro), Napoli (499 euro) e Reggio Calabria (494 euro).

La Spezia si posiziona con soli 180 euro medi annui, alle spalle ci sono: Novara e Belluno (204 euro), Fermo (205 euro), Brescia (208 euro), Cremona e Trento (217 euro), Ascoli Piceno (218 euro), Vercelli (220 euro) e Pordenone (222 euro). Savona (440 euro) e Imperia (330 euro) sono tra le più care.

