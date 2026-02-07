Cisano sul Neva, divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile

ll Comune di Cisano sul Neva ha emesso un’ordinanza che dispone il temporaneo divieto di utilizzo dell’acqua del rubinetto a scopo potabile. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli di routine sulle acque destinate al consumo umano, dai quali è emerso il superamento dei valori consentiti di Escherichia coli e coliformi a 37°C. L’uso dell’acqua del rubinetto resta consentito per l’igiene personale o la pulizia della casa.