Calcio, derby ligure a Levante tra Spezia ed Entella: salvezza in palio

Ancora un derby regionale nel campionato di Serie B. Dopo Sampdoria-Spezia della scorsa settimana, la squadra aquilotta sarà impegnata al “Picco” contro l’Entella in uno scontro diretto per la salvezza. Esattamente come l’incrocio del “ferraris”, stasera alle 19.30 saranno in palio punti determinanti per la zona rossa della classifica dove sono coinvolte entrambe le compagini. La squadra di Donadoni è reduce dalla sconfitta immeritata subita contro il blucerchiati, sconfitta maturata al 90′ mentre l’Entella ha dato segnali importanti fermando sul pareggio il Frosinone capolista. Lo Spezia è reduce in casa da due vittorie consecutive ma continua ad avere il problema del goal con sole 19 reti all’attivo, l’Entella cerca una sua continuità anche in trasferta dove ha ottenuto soltanto 3 pareggi risultando il peggiore rendimento esterno della categoria. Anche per la squadra di Chiappella il vero problema è il goal con soli 19 centri a favore.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Mateju; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Di Serio, Artistico. All. Donadoni

 ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Marconi, Tiritiello; Mezzoni, Squizzato, Karic, Di Mario; Franzoni, Guiu; Cuppone. All. Chiappella

