Attualità Genova e provincia

Anche quest’anno, l’Asl 4 aderisce all’iniziativa “Cardiologie Aperte”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Anche quest’anno, l’Asl4 aderisce all’iniziativa “Cardiologie Aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore-HCF Onlus per favorire la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Mercoledì 11 febbraio 2026, i professionisti della S.C. Cardiologia, diretta dal Professor Guido Parodi, saranno presenti negli ambulatori al 2° piano della Palazzina dei Servizi dell’Ospedale di Lavagna per eseguire l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, il colloquio con il medico sulla prevenzione della fibrillazione atriale. L’iniziativa è rivolta a uomini e donne dai 50 anni in su, che non siano già in carico alla Struttura.

L’adesione è gratuita, ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione (fino a esaurimento dei 40 posti disponibili), telefonando al numero 0185/329756 nella giornata di giovedì 5 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle 10.30.

«Con questa iniziativa vogliamo ricordare l’importanza della prevenzione della fibrillazione atriale, una insidiosa causa di ictus, morte o disabilità – spiega il Professor Guido Parodi, direttore della Cardiologia -. La fibrillazione atriale è un’aritmia che genera una contrazione rapida e irregolare del battito cardiaco. Nella fibrillazione atriale l’attività elettrica degli atri è completamente disorganizzata e non corrisponde a un’attività meccanica efficace. La contrazione irregolare e rapida delle camere cardiache determina una riduzione del volume di sangue espulso a ogni sistola, dando così un alterato apporto ematico a tutti gli organi, generando sintomi e segni di scompenso cardiaco. Spesso i primi episodi di fibrillazione atriale iniziano e terminano spontaneamente dopo poche ore; se non curati, però, con il passare del tempo aumentano in frequenza e durata. Qualora un episodio insorto non regredisse spontaneamente dopo molte ore o dopo qualche giorno, richiederebbe l’intervento esterno che può essere costituito dalla cardioversione elettrica o farmacologica, mirate a interrompere la fibrillazione atriale e a ripristinare il normale ritmo cardiaco. Tra le possibili cause della fibrillazione atriale troviamo difetti delle valvole cardiache o pregressi infarti, obesità e ipertensione, o anche ipertiroidismo e altri squilibri metabolici. Nella maggior parte dei casi è quindi la conseguenza di una malattia cardiovascolare, che può essere quindi diagnosticata dopo il rilievo dell’aritmia. Durante la giornata “Cardiologie Aperte”, i pazienti iscritti verranno sottoposti agli esami ed eventualmente, attraverso il calcolo di un punteggio clinico, rimandati a maggiori approfondimenti per la diagnosi precoce di fibrillazione atriale».

L’11 febbraio 2026, durante la settimana “Per il Tuo Cuore – Cardiologie Aperte”, la Fondazione per il Tuo Cuore-HCF Onlus attiverà il numero verde dedicato ai cittadini che vorranno porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, a cui risponderanno i cardiologi delle Strutture aderenti all’iniziativa. Il numero è 800052233, contattabile dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Alassio Attualità

Alassio, quasi terminati i lavori di costruzione dell’edificio situato in zona Fenarina

Posted on Author Redazione

Ad Alassio sono quasi terminati i lavori di costruzione dell’edificio di proprietà del Comune situato in zona Fenarina che verrà destinato a edilizia residenziale sociale. Nello specifico, sono in fase avanzata di costruzione otto alloggi, finanziati con fondi di bilancio e realizzati dalla ditta appaltatrice Edilvetta. Direttore dei lavori l’Ing.Felice Dotti, progettista l’Arch. Carlo Dotti. […]
Attualità

Decolla l'alta scuola di cooperative

Posted on Author Redazione

Albenga. Decolla l’Alta Scuola di Cooperative di Comunità in Liguria promossa da Legacoop Liguria e ANCI Liguria in collaborazione con Legambiente. Prima tappa giovedì prossimo nella sala consiliare dalle 9.30 alle 13.30. ” Realizzeremo un excursus sul modello di impresa cooperativa come modello che favorisce la coesione sociale ed uno sviluppo sostenibile fortemente ancorato alla comunità […]
Attualità

A Genova la giornata dei consacrati

Posted on Author Redazione

Genova. Oggi al Quadrivium in piazza Santa Marta 2 a Genova si svolgerà “Diocesanità, Carisma, Disponibilità” la giornata di studio promossa dalla vita consacrata ligure ovvero dalle realtà regionali di Usmi, Cism e Ciis. L’iniziativa, che ha come sottotitolo “La Diocesi è quella porzione del popolo di Dio che ha un volto poliedrico” è stata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *