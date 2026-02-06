Attualità Imperia e provincia

Ventimiglia, al via l’elisoccorso notturno nel Ponente Ligure

L’elisuperficie per il soccorso medico adiacente alla barriera autostradale di Ventimiglia potenzia il proprio servizio aprendo alle operazioni notturne. Lo comunicano Concessioni del Tirreno e il Comune di Ventimiglia dopo il collaudo tecnico del 28 dicembre e l’omologazione definitiva ottenuta il 16 gennaio, l’infrastruttura è ora pienamente abilitata a garantire l’atterraggio dell’elisoccorso per il soccorso medico in ogni fascia oraria, 24 ore su 24, a supporto del presidio sanitario del Ponente ligure.

“Ventimiglia consolida il proprio ruolo strategico all’interno del Ponente ligure, rafforzando la presenza delle istituzioni su un territorio di confine che deve poter contare su infrastrutture moderne e pienamente operative – commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -. L’abilitazione al volo notturno dell’elisuperficie rappresenta un presidio di sicurezza continuo, capace di aumentare la capacità di risposta del sistema sanitario nell’intero comprensorio intemelio”.

“La possibilità di effettuare interventi di elisoccorso anche in orario notturno, consente di ridurre i tempi di trasferimento dei pazienti, un fattore spesso decisivo nei casi tempo-dipendenti – sottolinea il direttore generale dell’Azienda tutela salute Liguria Marco Damonte Prioli -. L’operatività 24 ore su 24 dell’elisuperficie di Ventimiglia è un passo avanti per la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio”.

La nuova piazzola di atterraggio, la prima nel territorio di Ventimiglia inaugurata lo scorso 2 luglio 2025, rientra tra le opere accessorie alla nuova barriera autostradale realizzata da Concessioni del Tirreno per un investimento complessivo di circa 50 milioni.

