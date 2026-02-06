La Spezia, tre persone intossicate dal monossido di carbonio: ricoverate in ospedale

Tre persone sono state ricoverate al San Martino di Genova per intossicazione da monossido di carbonio. E’accaduto a La Spezia. A lanciare l’allarme la figlia di una delle tre persone che era al telefono con la madre sentendo la voce della donna confusa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trovato tre persone in difficoltà respiratoria. Al pronto soccorso anche i vigili del fuoco intervenuti.
