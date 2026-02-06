Genova, sciopero dei lavoratori portuali: corteo fino a Principe

Sciopero dei lavoratori portuali a Genova “contro l’economia di guerra”. La mobilitazione, a cui hanno partecipato almeno 500 persone, si inserisce nella giornata di mobilitazione internazionale indetta dal Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp), Usb e altri sindacati di base in 21 scali europei. Nel capoluogo ligure alle 18.30 sono stati bloccati i varchi portuali Etiopia e Albertazzi, da cui è partito un corteo fino alla stazione ferroviaria di Principe. La protesta ha avuto l’effetto di bloccare l’attracco in porto di due navi dirette a Israele.



