Genova, muraglione pericolante: sfollate due famiglie

Un uomo di 62 anni è stato soccorso dopo aver avuto un arresto cardiaco mentre era fermo al semaforo in Corso Torino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno rianimato l’uomo per diversi minuti. La vittima è stata trasferita in codice rosso al San Martino. Sul posto anche la polizia e la Municipale. […]