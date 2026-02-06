Genova, muraglione pericolante: sfollate due famiglie

Sono state sfollate due famiglia nel quartiere genovese di Sestri Ponente a Villa Gavotti a causa di un muraglione pericolante privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale con i tecnico comunali. Chiusi al pubblico anche i giardini interni delle palazzine dal civico 59 al 65.
Spotorno, arrestato 32 enne per detenzione e spaccio: ha tentato di disfarsi della droga poco prima di un controllo
I Carabinieri di Spotorno hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentaduenne, che viaggiava a bordo di un ciclomotore sulla Sp 8, fermato per un controllo, ha tentato di disfarsi di un involucro che aveva in tasca. Il movimento sospetto non è passato inosservato, cosi i carabinieri hanno […]
Genova, ha un malore mentre guida l’auto: grave un 62 enne
Un uomo di 62 anni è stato soccorso dopo aver avuto un arresto cardiaco mentre era fermo al semaforo in Corso Torino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno rianimato l’uomo per diversi minuti. La vittima è stata trasferita in codice rosso al San Martino. Sul posto anche la polizia e la Municipale. […]
Giro dell’Appennino 2021, vince Ben Hermans
Ha vinto l’82° edizione del Giro dell’Appennino, Ben Hermans che ha tagliat il traguardo di Via XX Settembre in solitaria dopo una fuga cominciata alle pendici della Madonna della Guardia.Secondo posto per Valerio Conti, terzo classificato Enrico Battaglin (Bardiani CSF Faizanè). Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts