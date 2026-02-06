Genova, muraglione pericolante: rientrate a casa due famiglie sfollate questa mattina

Dopo il sopralluogo di verifica da parte dei tecnici della pubblica incolumità del Comune di Genova sono potute rientrare nelle proprie abitazioni due delle quattro famiglie, evacuate questa notte a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco per il ribaltamento di un muro privato in viale Villa Gavotti, nel quartiere di Multedo. L’area era già stata interessata da un movimento franoso, nei giorni scorsi, e la zona dei giardini era stata interdetta. «Ringrazio la direzione protezione civile e gli uffici della pubblica incolumità che si sono recati prontamente sul posto – dichiara l’assessore alle Manutenzioni e Protezione Civile, Massimo Ferrante – i lavori, che sono a carico dei privati proprietari dell’area, partiranno già oggi. Grazie alle verifiche dei nostri tecnici due delle quattro famiglie sono potute rientrare a casa questa mattina, mentre le due famiglie, residenti al piano terra, hanno trovato un’autonoma ricollocazione in attesa che i lavori di messa in sicurezza del muro siano terminati. Come ben sappiamo – conclude Ferrante – il nostro è un territorio fragile, ma assicuro che da parte dell’amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione con l’obiettivo di garantire la sicurezza».

