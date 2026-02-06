Genova, albero crolla su auto: nessuna vittima

Articoli correlati
Savona, oltre 700mila euro di opere pubbliche dedicate alla messa in sicurezza stradale
La Giunta Comunale ha deliberato una somma di 730mila euro di lavori pubblici nel settore della sicurezza stradale. 150mila euro verranno investiti nella messa in sicurezza della frana di Via San Nazario, 180mila euro andranno al ripristino della circolazione stradale in Via Marmorassi. Altri 200 mila euro verranno destinati alla manutenzione della passerella vicina alla […]
Genova, si schianta con la moto: grave 20enne
Intervento dei soccorsi nella serata di ieri nel quartiere di Rivarolo a Genova per un grave incidente motociclistico che ha visto coinvolto un ragazzo di 20 anni trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il giovane immediatamente soccorso è stato intubato. Sono in corso le indagini della Municipale per stabilire se sono rimasti coinvolti altri veicoli. […]
Incidente Albisola: sempre gravi le condizioni della scooterista
Pietra Ligure. Sono gravissime le condizioni di Francesca Allarchi, 37 anni, cuoca presso i bagni Olimpia di Celle Ligure. La donna, ieri mattina, stava andando in scooter al lavoro, quando, in corso Ferrari ad Albisola, si è scontrata con una Nuova Fiat 500 L. A bordo dell’auto altre due donne, la conducente ed una passeggera, […]