Genova, albero crolla su auto: nessuna vittima

Un albero è caduto su un’auto parcheggiata in Via Picco, distruggendola. Fortunatamente all’interno del mezzo non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di rimuovere l’albero.

