Calcio, il programma delle partite del fine settimana

Serie A, le partite della 24^ giornata

Venerdì 6 febbraio

  • ore 20.45: Verona-Pisa 

Sabato 7 febbraio

  • ore 18.00: Genoa-Napoli
  • ore 20.45: Fiorentina-Torino 

Domenica 8 febbraio

  • ore 12.30: Bologna-Parma
  • ore 15.00: Lecce-Udinese 
  • ore 18.00: Sassuolo-Inter
  • ore 20.45: Juventus-Lazio 

Lunedì 9 febbraio

  • ore 18.00: Atalanta-Cremonese 
  • ore 20.45: Roma-Cagliari 

SERIE B programma della 23ª giornata

Venerdì

Cesena-Pescara, ore 20.30

Sabato

Carrarese-Südtirol, ore 15.00

Catanzaro-Reggiana, ore 15.00

Frosinone-Venezia, ore 15.00

Juve Stabia-Padova, ore 15.00

Mantova-Bari, ore 15.00

Modena-Sampdoria, ore 15.00

Palermo-Empoli, ore 17.15

Spezia- Entella, ore 19.30

Domenica

Monza-Avellino, ore 15.00

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 23° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30

Biellese-Varese

Cairese-NovaRomentino

Chisola-Asti

Club Milano-Sestri Levante

Gozzano-Derthona

Lavagnese-Sanremese

Ligorna-Imperia

Vado-Saluzzo

Valenzana-Celle V.

 

