Calcio, il programma delle partite del fine settimana

Entella e Comune di Portofino: una nuova partnership per valorizzare il territorio e promuovere sport, cultura e turismo sostenibile Il Comune di Portofino e la Virtus Entella sono orgogliosi di annunciare un nuovo accordo di partnership strategica finalizzato a valorizzare il territorio attraverso iniziative sportive e culturali che favoriscano lo sviluppo e il turismo sostenibile. […]