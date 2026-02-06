Calcio, il programma delle partite del fine settimana

Serie A, le partite della 24^ giornata
Venerdì 6 febbraio
- ore 20.45: Verona-Pisa
Sabato 7 febbraio
- ore 18.00: Genoa-Napoli
- ore 20.45: Fiorentina-Torino
Domenica 8 febbraio
- ore 12.30: Bologna-Parma
- ore 15.00: Lecce-Udinese
- ore 18.00: Sassuolo-Inter
- ore 20.45: Juventus-Lazio
Lunedì 9 febbraio
- ore 18.00: Atalanta-Cremonese
- ore 20.45: Roma-Cagliari
SERIE B programma della 23ª giornata
Venerdì
Cesena-Pescara, ore 20.30
Sabato
Carrarese-Südtirol, ore 15.00
Catanzaro-Reggiana, ore 15.00
Frosinone-Venezia, ore 15.00
Juve Stabia-Padova, ore 15.00
Mantova-Bari, ore 15.00
Modena-Sampdoria, ore 15.00
Palermo-Empoli, ore 17.15
Spezia- Entella, ore 19.30
Domenica
Monza-Avellino, ore 15.00
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 23° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30
Biellese-Varese
Cairese-NovaRomentino
Chisola-Asti
Club Milano-Sestri Levante
Gozzano-Derthona
Lavagnese-Sanremese
Ligorna-Imperia
Vado-Saluzzo
Valenzana-Celle V.