Portofino, proseguite senza esito la ricerche del comandante del peschereccio affondato

Sono proseguite senza esito per tutta la giornata di ieri le operazioni di ricerca del comandante naufrago del peschereccio affondato ieri al largo di Portofino. La motonave della sede portuale dei vigili del fuoco e l’elicottero Drago hanno battuto le zone loro assegnate sia con l’ecoscandaglio che a vista da parte del personale di bordo.

Maltempo in Liguria: la situazione

Sono il savonese e soprattutto la Val Bormida i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta interessando la Liguria. Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina si sono registrate cumulate eccezionali: a Dego, in particolare, sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, di cui 111 mm […]
Maltempo in Liguria, Levante “imbiacato” dalla grandine

Il maltempo in Liguria ha interessato prevalentemente la riviera di Levante. La perturbazione della scorsa notte ha portato piogge scarse a Ponente ma abbondanti precipitazioni a Levante dove è caduta anche la grandine che ha imbiancato le strade come fosse stat neve. Il fronte ha velocemente attraversato la nostra regione esaurendo nel corso della mattina […]
Stella, urta tre auto omettendo il soccorso ai conducenti: denunciato

Protagonista un 57enne savonese I carabinieri della stazione di Stella, a conclusione delle indagini relative ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso sulla statale 334 hanno identificato e denunciato per omissione di soccorso il conducente di un’autovetture che, dopo aver sorpassato un veicolo, lo ha urtato nella parte anteriore rientrando repentinamente nella […]

