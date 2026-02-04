Genova Politica

Genova, la Sindaca Salis: “Da quando il centrosinistra è tornato ad amministrare Genova, il governo sembra aver chiuso definitivamente il portafoglio verso la nostra città”

“Sono io a essere veramente preoccupata dal fatto che da quando il centrosinistra ? tornato ad amministrare Genova, il governo sembra aver chiuso definitivamente il portafoglio verso la nostra citt?, che negli anni passati invece ? stato sempre molto generosamente aperto. Contrariamente a quanto sostiene il presidente della Regione, Marco Bucci, la decisione di non finanziare pi? il tapis roulant di collegamento tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria ? proprio del ministero e non del Comune. E questo risulta chiaramente dagli atti ufficiali?. Cos? la sindaca di Genova, Silvia Salis, in risposta alle dichiarazioni rilasciata dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sullo stop al finanziamento del progetto Moving Walkway.  ?Forse – prosegue la sindaca – il presidente Marco Bucci pensa di essere ancora il sindaco di Genova, ma gli ricordo che non lo ? pi? da dicembre 2024. Nel frattempo, le cose non sono rimaste immobili a come sostiene sempre di averle lasciate lui”. Salis aggiunge che “Bucci, con il solito atteggiamento che lo contraddistingue, sostiene che il Comune avrebbe dovuto fare il suo lavoro. Ed ? proprio quello che gli uffici hanno fatto e che lui dovrebbe sapere, se ? cos? interessato ai progetti che riguardano la nostra citt? come dice?.

La sindaca spiega che ?i 29 milioni di cui parla Bucci erano solamente una stima del progetto di fattibilit?. Gi? a maggio 2025, i progettisti scelti sotto la sua amministrazione, con l’affinamento del progetto avevano fatto lievitare i costi a 50 milioni. E a maggio 2025 ad amministrare la citt? ? vero che non c’era pi? Bucci ma c’era ancora la sua maggioranza. Gli uffici comunali hanno chiesto una revisione di quell’aumento, ritenuto eccessivo, arrivando a una cifra ridotta a 44 milioni. Ma il 5 dicembre scorso, in un incontro in prefettura, ? stato proprio il ministero delle Infrastrutture a dire che il progetto era troppo costoso e non sarebbe pi? stato finanziato. Ogni ulteriore interlocuzione sull’eventuale ricerca di altre fonti di finanziamento ? stata definitivamente sospesa dallo stesso ministero il 12 gennaio scorso. Per questo – conclude Salis – se non si conoscesse l’evoluzione delle cose, forse sarebbe meglio informarsi prima di rilasciare dichiarazioni. E non pensare che il lavoro del Comune di Genova si sia fermato a dicembre 2024. Nel rispetto mio, della giunta e degli uffici chiedo almeno di informarsi prima di dare lezioni su come si lavora?.

