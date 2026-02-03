Attualità Genova

Regione Liguria, assunzione personale ostetrico al San Martino, assessore Nicolò: “Procedure già avviate, obiettivo entrata in servizio entro marzo”

“Le procedure per il rafforzamento dell’organico del personale ostetrico sono già state avviate dall’Irccs Aom per l’assunzione di 10 unità, con l’obiettivo di procedere con l’immissione in servizio entro il mese di marzo”. Così l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò in risposta ai consiglieri regionali Gianni Pastorino e Katia Piccardo che hanno denunciato presunti mancati interventi sulla carenza di personale ostetrico presso l’ospedale San Martino.

“Per quanto riguarda il concorso a tempo indeterminato – prosegue Nicolò – è stato infatti adottato il provvedimento di ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando ed è stata nominata la commissione esaminatrice. La prova orale è programmata entro il mese di febbraio, con l’obiettivo di immettere in servizio le nuove unità entro il mese di marzo”.

Parallelamente, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, è stato pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di 13 incarichi a tempo determinato: “La procedura è già stata espletata – aggiunge Nicolò – e ha già consentito l’ingresso in servizio di sei ostetriche, a fronte di alcune rinunce pervenute successivamente alla proposta di assunzione. Altre due entreranno in servizio il 12 febbraio. Sono attualmente in corso le procedure per il conferimento degli ulteriori incarichi fino al raggiungimento del numero complessivo previsto”.

“Si tratta di interventi concreti e documentati – conclude Nicolò – messi in campo per garantire la continuità assistenziale e la sicurezza delle pazienti, in un contesto di carenza di personale sanitario che riguarda l’intero Servizio sanitario nazionale. L’attenzione della Regione su un servizio essenziale come quello ostetrico-ginecologico resta alta, con l’obiettivo di assicurare qualità delle cure e soluzioni strutturali e durature”.

