Programma di sviluppo rurale, inaugurati gli interventi di riqualificazione nel comune di Aurigo per oltre mezzo milione di euro

Sono stati inaugurati ad Aurigo gli interventi di riqualificazione dell’acquedotto comunale, il rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione nelle vie della chiesa, del centro e in piazza Umberto. Opere che migliorano i servizi essenziali e la vivibilità del borgo, rafforzandone al contempo l’attrattività.

“Oggi inauguriamo interventi molto importanti per la comunità di Aurigo. Grazie al sindaco e all’amministrazione che hanno saputo intercettare e ottenere oltre 390 mila euro di fondi del programma di sviluppo rurale per il rifacimento degli acquedotti nel centro storico, in via della chiesa e via del centro, comprendendo anche i relativi sottoservizi. Interventi che migliorano la qualità della vita dei residenti e rafforzano l’attrattività del borgo. A questi poi – prosegue Piana – si aggiungono i 150 mila euro del FoSMIT 2024, destinati alla realizzazione di un invaso a fini irrigui e antincendio: un’opera fondamentale sia per l’agricoltura che per la prevenzione, in un’ottica di tutela del territorio”.

Il Sindaco di Aurigo Angelo Arrigo ha espresso soddisfazione per il completamento delle opere e per il supporto regionale: “Ringrazio l’Assessore Alessandro Piana per la presenza e per la costante attenzione verso il nostro territorio. Ha sempre dimostrato grande vicinanza ai progetti di Aurigo e alle esigenze dell’entroterra. Questi interventi rappresentano un passo concreto per migliorare i servizi ai cittadini e rendere il nostro borgo sempre più vivibile e attrattivo”.

