Iniziati i lavori di restauro delle facciate del Palazzo Civico di Imperia

Hanno preso avvio i lavori di restauro delle facciate del Palazzo Civico, un intervento di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico finalizzato alla tutela e alla valorizzazione di uno degli edifici più rappresentativi della città.

Obiettivo del progetto di restauro la conservazione delle superfici in cemento lavato, elemento distintivo architettonico dell’edificio e all’eliminazione dei principali fattori di degrado che nel tempo ne hanno compromesso l’integrità. Tutte le operazioni saranno eseguite mediante tecniche compatibili e reversibili, nel rispetto dei principi del restauro monumentale.

Il restauro delle facciate si articolerà sui diversi fronti dell’edificio e comprenderà la pulitura delle superfici cementizie con rimozione dei depositi superficiali, il ripristino e il consolidamento delle parti ammalorate, l’eventuale sostituzione o revisione dei serramenti, l’applicazione dei trattamenti protettivi finali, nonché verifiche qualitative e collaudi intermedi.

L’ultimazione dei lavori è prevista per il .

