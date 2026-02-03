Candia (AVS): “A Genova la ferrovia deve funzionare come una metropolitana”

Col potenziamento del nodo ferroviario di Genova, non ci sono più scuse: tra Voltri e Nervi, la ferrovia deve diventare una metropolitana cittadina, con almeno una corsa ogni dieci minuti dal mattino alla sera. Inoltre chiediamo l’aumento delle corse nelle ore serali e nei week-end, perché in questi due momenti il servizio è più che carente”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, sollecita nuovamente un intervento della Regione per migliorare il trasporto ferroviario a Genova. Questa mattina, il consiglio regionale ha discusso un’interrogazione con cui la consigliera di AVS chiedeva il potenziamento del servizio pubblico cittadino su binario.

“L’anno scorso, sono stati completati e messi in servizio il quadruplicamento del quadrante ferroviario di Ponente e le opere di connessione con la bretella di Prà, con un significativo incremento della capacità infrastrutturale disponibile. A metà anno si completeranno i lavori fino a Brignole. In pratica, ci sono tutte le condizioni per dare ai pendolari un immediato miglioramento del trasporto pubblico. Le ferrovie genovesi hanno tutte le caratteristiche necessarie per consentire l’attivazione di una ‘metropolitana di superficie’, in grado di incidere in maniera strutturale sulla mobilità quotidiana”, ricorda Selena Candia.

“Chiediamo alla Regione di concordare con Comune e Città Metropolitana di Genova un piano di sviluppo dei collegamenti interni all’area genovese, con servizi ad alta frequenza temporale per consentire ai cittadini di spostarsi rapidamente. Crediamo sia possibile, in tempi rapidi, arrivare a un sistema di trasporto pubblico con almeno un treno ogni dieci minuti. Questa evoluzione porterebbe grandi vantaggi per i singoli, con un notevole risparmio di tempo e risorse rispetto ad ora, e per la collettività, con la riduzione dei veicoli privati in circolazione e la conseguente diminuzione di emissioni, incidenti e altri effetti negativi”, osserva la leader ligure di AVS.

