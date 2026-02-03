Genova Politica

Candia (AVS): “A Genova la ferrovia deve funzionare come una metropolitana”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Col potenziamento del nodo ferroviario di Genova, non ci sono più scuse: tra Voltri e Nervi, la ferrovia deve diventare una metropolitana cittadina, con almeno una corsa ogni dieci minuti dal mattino alla sera. Inoltre chiediamo l’aumento delle corse nelle ore serali e nei week-end, perché in questi due momenti il servizio è più che carente”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, sollecita nuovamente un intervento della Regione per migliorare il trasporto ferroviario a Genova. Questa mattina, il consiglio regionale ha discusso un’interrogazione con cui la consigliera di AVS chiedeva il potenziamento del servizio pubblico cittadino su binario.

“L’anno scorso, sono stati completati e messi in servizio il quadruplicamento del quadrante ferroviario di Ponente e le opere di connessione con la bretella di Prà, con un significativo incremento della capacità infrastrutturale disponibile. A metà anno si completeranno i lavori fino a Brignole. In pratica, ci sono tutte le condizioni per dare ai pendolari un immediato miglioramento del trasporto pubblico. Le ferrovie genovesi hanno tutte le caratteristiche necessarie per consentire l’attivazione di una ‘metropolitana di superficie’, in grado di incidere in maniera strutturale sulla mobilità quotidiana”, ricorda Selena Candia.

“Chiediamo alla Regione di concordare con Comune e Città Metropolitana di Genova un piano di sviluppo dei collegamenti interni all’area genovese, con servizi ad alta frequenza temporale per consentire ai cittadini di spostarsi rapidamente. Crediamo sia possibile, in tempi rapidi, arrivare a un sistema di trasporto pubblico con almeno un treno ogni dieci minuti. Questa evoluzione porterebbe grandi vantaggi per i singoli, con un notevole risparmio di tempo e risorse rispetto ad ora, e per la collettività, con la riduzione dei veicoli privati in circolazione e la conseguente diminuzione di emissioni, incidenti e altri effetti negativi”, osserva la leader ligure di AVS.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, gare clandestine in città: due persone denunciate

Posted on Author Redazione

 Un’attività di indagine avviata dalla Polizia Locale di Genova ha portato alla denuncia di due uomini, per gareggiamento e competizioni non autorizzate su strada, in violazione dell’articolo 9-ter del Codice della Strada. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria al termine di un’articolata attività investigativa, svolta nei giorni successivi a un intervento effettuato nella zona della Foce. […]
Albenga Politica

Albenga, la polemica tra Calleri e Distilo monta anche su Facebook

Posted on Author Redazione

Gerolamo Calleri è il candidato Sindaco per il centrodestra al ballottaggio domenica prossima Gerolamo Calleri, candidato sindaco al ballottaggio per il centrodestra ad Albenga, accende la polemica con Diego Distilo pubblicando uno screenshot da facebook: “Sono alla prima esperienza da candidato sindaco- ha detto Calleri-. Ho accettato di scendere in campo perché amo Albenga e la […]
Attualità Genova

Genova, l’assessore Gambino: “Sei nuovi parcheggi in piazza Raibetta”

Posted on Author Redazione

«Stiamo lavorando con l’Ufficio Mobilità per regolamentare la viabilità e la sosta di piazza Raibetta: sono previsti tre nuovi stalli per disabili e altri tre per scarico e scarico merci. In queste settimane a causa di cantieri incorso non è ancora stato possibile posizionare la segnaletica adeguata, ma non appena finiranno i lavori, verranno regolamentati […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *