Calcio, il Genoa saluta Thorsby e prende Dumbia

Genoa CFC comunica di aver definito con Team Altamura l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi del centrocampista Chec Bebel Doumbia. In base agli accordi Chec terminerà la stagione in Puglia prima del trasferimento sotto la Lanterna nella stagione 2026/27.

Nato in Burkina Faso il 15/11/2007, Doumbia ha collezionato in questa stagione 10 presenze e 1 gol nel girone C di Serie C. Tra le prerogative migliori si denotano prestanza fisica e capacità di recupero palla. Con questo nuovo innesto in prospettiva il Club mette un altro tassello nella campagna di ricerca, individuazione e acquisizione di talenti emergenti nei campionati professionistici nazionali.

Il club rossoblu ha ceduto il solo Thorsby alla Cremonese.

