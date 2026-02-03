Angelo Vaccarezza (FI): “In Liguria la sinistra più sinistra che c’è”

“Ma che cosa deve ancora succedere perché la sinistra riesca finalmente a firmare unitariamente in Consiglio Regionale un documento di condanna della violenza e di solidarietà alle forze dell’ordine? Evidentemente in Liguria abbiamo la sinistra più sinistra che c’è, e che non si smentisce mai: quest’oggi in aula, per la mancanza di unanimità, cioè per la mancanza di unità dell’opposizione, non è stato possibile portare in votazione un ordine del giorno che chiedeva di esprimere solidarietà agli agenti feriti sabato a Torino ed alle forze dell’ordine coinvolte, nonché ai giornalisti aggrediti, e condannare qualsiasi tipo di manifestazione di violenza.” Lo afferma il consigliere regionale di maggioranza, Angelo Vaccarezza. “Non è la prima volta che accade. E l’elenco sarebbe lungo. Ma la cosa peggiore è che anche quando i Consiglieri d’opposizione rimangono in aula, nel momento in cui si tratta di condannare la violenza perpetrata dai ‘compagni che sbagliano’, spesso e volentieri non partecipano alla votazione. Evidentemente qualcuno è ancora così accecato dall’ideologia da non riuscire neanche a firmare, senza se e senza ma, un documento di solidarietà a quei ragazzi in divisa che mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. A fronte della gravità di quanto accaduto sabato, a fronte delle violenze premeditate, delle devastazioni, delle aggressioni, della vera e propria guerriglia contro lo Stato, la mancata firma all’ordine del giorno fa più rumore di ogni dichiarazione. Ed è un rumore parecchio sgradevole”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, Consigliere regionale di Forza Italia incaricato a Enti Locali e Relazioni Europee e Internazionali”, conclude Vaccarezza

