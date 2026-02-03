Cronaca Genova

A26, camion contro parete di galleria: 4 km di coda tra il bivio con la A10 e Masone

Caos traffico questa mattina sulla A26 per un mezzo pesante finito contro la parete di una galleria tra il bivio A10/A26 e Masone. Sul tratto si sono formati fino a quattro chilometri di coda, non si segnalano feriti.

