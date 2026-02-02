Attualità Cairo Montenotte

Treni, neve e gelicidio in arrivo nell’entroterra: scatta il piano di Trenitalia

Posted on Author Redazione Comment(0)

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, che prevede la possibilità di formazione ghiaccio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato per questa notte e per la giornata di domani, martedì 3 febbraio, il Piano Neve e Gelo per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria, garantendo al massimo la continuità del servizio.

RFI ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria in attesa delle evoluzioni meteo che prevedono gelicidio sulle linee regionali Genova – Ovada, Savona – San Giuseppe, Genova-Busalla, Genova – Arquata Scrivia e precipitazioni nevose sulla linea Cuneo-Ventimiglia. I servizi commerciali potranno essere quindi adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo con possibili cancellazioni, allungamenti dei tempi di viaggio o attivazione di servizi bus.

Previste e programmate modifiche all’offerta per alcuni treni delle linee Fossano-San Giuseppe di Cairo, Alessandria-San Giuseppe di Cairo e Fossano-Limone.

Si invitano i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni, eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate nella sezione infomobilità sul sito e app di Trenitalia.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo sono attivi: presidi tecnici degli impianti nevralgici per garantire il mantenimento in efficienza dei deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento ed attivare soluzioni dedicate per la protezione della linea di alimentazione elettrica consentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio con mezzi speciali, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività dei marciapiedi e degli spazi di stazione aperti al pubblico.

Il coordinamento delle attività è assicurato dalla struttura operativa territoriale che lavora in tempo reale sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI, monitorando l’evoluzione degli eventi e garantendo una gestione tempestiva ed efficace delle emergenze, in stretto raccordo con le istituzioni competenti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Nuovi orari ferroviari. Diminuiscono le percorrenze tra Savona e Sestri Levante

Posted on Author Redazione

Genova. Più veloci, a partire dall’11 dicembre, i treni sulla tratta compresa tra Savona e Sestri Levante. E’ quanto emerge da un vertice tenutosi nel pomeriggio in Regione che ha visto di fronte associazioni dei pendolari, l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino e i funzionari del gruppo Ferrovie dello Stato. Sette i minuti in meno nella […]
Andora Attualità

Andora, eletto il nuovo Direttivo della Protezione Civile Comunale

Posted on Author Redazione

È stato eletto il nuovo Direttivo del gruppo comunale di Protezione civile di Andora. Alberto Petrucco è il responsabile operativo. Alla carica di vice responsabile sono stati eletti Peter Plagwitz e Marco Molineri. Fanno parte del Direttivo Marco Pastorino e Simone Giaina. “Sono grato per la fiducia accordata e confermo il mio impegno alla guida […]
Attualità Varazze

Monte Beigua, potenziati i ripetitori

Posted on Author Redazione

Varazze. A conclusione di un procedimento che ha richiesto complesse analisi ambientali e valutazioni di impatto elettromagnetico, il Comune di Varazze ha rilasciato alla società Cairo Due, del gruppo Cairo Communication (La 7), l’autorizzazione unica ad attivare il canale 59 del digitale terrestre presso la stazione radiotelevisiva gestita da EI Towers sul Monte Beigua. L’istanza, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *