Sanremo,Navette sulla ciclabile durante il Festival

Si è svolta questa mattina la riunione operativa per definire i dettagli della viabilità alternativa, attraverso un servizio di navette lungo la pista ciclopedonale, che sarà attivata durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

All’incontro hanno partecipato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini, il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, il consigliere comunale Luca Marvaldi e gli uffici di turismo, viabilità e demanio.

Il piano sarà operativo da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, dalle ore 14 alle 2 di notte, con un doppio asse lungo la pista ciclopedonale (che in quella fascia oraria sarà formalmente chiusa).

Dal lato levante la partenza delle navette è prevista dall’ex passaggio a livello di Arma di Taggia, con arrivo all’altezza del Morgana (fermate intermedie: lungomare di Bussana, uscita galleria Tre Ponti, La Brezza, inizio tre Ponti). La tratta sarà a servizio dei parcheggi di Arma di Taggia (quello della Darsena sarà utilizzato anche come posteggio dei camper), Bussana, strada Tre Ponti e lungomare Salvo D’Acquisto.

Dal lato ponente la navetta partirà da Pian di Poma e arriverà all’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti (fermata intermedia all’altezza di via Barabino). I parcheggi serviti saranno quelli di Pian Poma e del lungomare Vittorio Emanuele II.

Questo piano consentirà di decongestionare il traffico cittadino, rendendo facilmente raggiungibile il centro dai circa 700 posti auto lungo il percorso, più quelli presenti nel circondario. E’ prevista una tariffa giornaliera di 20 euro, che comprenderà anche l’accesso alle navette tramite la consegna di un braccialetto.

In totale saranno operative quattro navette nella zona di ponente e due in quella di levante (con tempi di percorrenza tra i 10 e i 12 minuti) più altre tre che potranno entrare in funzione in caso di grande affluenza.

L’accesso sulla pista ciclabile, all’interno della fascia oraria 14-02, sarà consentito anche ad un numero limitato e controllato di Taxi e NCC autorizzati, che potranno percorrerla a velocità limitata dietro le navette.

“Questo piano rappresenta una novità importante, con la quale renderemo più agevole l’accesso al centro per le tantissime persone che giungeranno a Sanremo per vivere da vicino la settimana del Festival della Canzone Italiana. L’obiettivo è infatti quello di alleggerire il traffico, consentendo collegamenti comodi e sicuri dai parcheggi presenti alle due estremità della città” dichiara il sindaco Alessandro Mager.

“Già nei prossimi giorni avvieremo un’importante attività di comunicazione, per informare residenti e turisti – spiega l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – Sarà realizzata un’apposita cartellonistica e saranno allestiti alcuni info point nei luoghi strategici di accesso alla città. Lungo il percorso saranno inoltre presenti circa 70 addetti, tra cui molti volontari delle associazioni del territorio, in grado di fornire ogni informazione possibile. Infine sarà realizzata una web app, con una geolocalizzazione di tutti i parcheggi e delle fermate delle navette”.

Per migliorare i flussi di traffico sarà anche modificato il senso di marcia di corso Trento Trieste, con direzione da levante a ponente, che sarà disposto già dai prossimi giorni per abituare gli utenti della strada alla novità.

