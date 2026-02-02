Sanac Vado Ligure, assessori Ripamonti e Piana: “Fiducia dopo apertura delle buste, obiettivo evitare lo spacchettamento”

Regione Liguria guarda con attenzione e fiducia alla procedura competitiva per Sanac spa, storica realtà industriale italiana nel settore dei materiali refrattari, fondamentali per la filiera dell’acciaio di tutto il territorio nazionale.

“Con l’apertura delle buste – dichiarano l’assessore regionale alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana – auspichiamo che emergano proposte solide e coerenti, capaci di garantire una visione industriale unitaria, evitando lo spacchettamento degli asset produttivi e valorizzando il ruolo strategico di Sanac all’interno del sistema industriale nazionale”.

Regione Liguria continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della procedura, in costante raccordo con il Governo, nella consapevolezza che l’esito di questo percorso potrà incidere in modo significativo sul futuro industriale dei territori coinvolti.

