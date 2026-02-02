Genova,Bilancio Amt, presidente Bucci: “Pronto il piano di intervento di Regione Liguria, nessun rischio per l’azienda e i dipendenti”

“È stato approvato il bilancio 2024 di Amt, non ho ancora potuto analizzare tutti i numeri ma ieri ho avuto un proficuo incontro con il vicesindaco Terrile. Abbiamo elaborato un piano per far fronte alla situazione”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a proposito dei conti di Amt. “Regione interverrà per il ripristino del capitale sociale, anche se non necessariamente per diventare socio di maggioranza. Sia Regione sia comune si impegnano poi ad aumentare i contributi annuali a sostegno dell’azienda di trasporto pubblico. Non quantifico le cifre, ma i soldi ci sono e il progetto elaborato è molto positivo”.

Il presidente Bucci specifica: “Dall’analisi preliminare dei conti – prosegue il presidente – emergono diverse voci che possono essere oggetto di ottimizzazione. Alcune partite contabili, se valutate secondo criteri diversi o aggiornate alla luce degli ultimi dati disponibili, potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente il disavanzo. Ma non esiste un rischio di continuità per l’azienda e per il pagamento degli stipendi. Con il vicesindaco Terrile abbiamo impostato un programma concreto, che sarà presentato formalmente all’esperto nominato dal tribunale. Se darà il via libera, dopo l’assemblea dei soci di marzo, quindi entro giugno, siamo pronti a entrare. L’obiettivo strategico resta quello dell’azienda unica, più forte e più solida nel tempo. Lo stesso intervento possiamo farlo nelle altre province”.

Informazioni sull'autore del post