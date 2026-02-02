Attualità Genova

Genova,Bilancio Amt, presidente Bucci: “Pronto il piano di intervento di Regione Liguria, nessun rischio per l’azienda e i dipendenti”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“È stato approvato il bilancio 2024 di Amt, non ho ancora potuto analizzare tutti i numeri ma ieri ho avuto un proficuo incontro con il vicesindaco Terrile. Abbiamo elaborato un piano per far fronte alla situazione”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a proposito dei conti di Amt. “Regione interverrà per il ripristino del capitale sociale, anche se non necessariamente per diventare socio di maggioranza. Sia Regione sia comune si impegnano poi ad aumentare i contributi annuali a sostegno dell’azienda di trasporto pubblico. Non quantifico le cifre, ma i soldi ci sono e il progetto elaborato è molto positivo”.

Il presidente Bucci specifica: “Dall’analisi preliminare dei conti – prosegue il presidente – emergono diverse voci che possono essere oggetto di ottimizzazione. Alcune partite contabili, se valutate secondo criteri diversi o aggiornate alla luce degli ultimi dati disponibili, potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente il disavanzo. Ma non esiste un rischio di continuità per l’azienda e per il pagamento degli stipendi. Con il vicesindaco Terrile abbiamo impostato un programma concreto, che sarà presentato formalmente all’esperto nominato dal tribunale. Se darà il via libera, dopo l’assemblea dei soci di marzo, quindi entro giugno, siamo pronti a entrare. L’obiettivo strategico resta quello dell’azienda unica, più forte e più solida nel tempo. Lo stesso intervento possiamo farlo nelle altre province”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Finale Ligure

Fibra ottica veloce ai cittadini finalesi

Posted on Author Redazione

Finale. E’ stata siglata la convenzione tra il Comune di Finale e Wime con lo scopo di implementare la fibra ottica e  fornire  un miglior servizio ai cittadini. La piattaforma consentirà il trasporto di dati sul territorio a costi contenuti con un collegamento internet e intranet ad altissima velocità a costi  ridotti. Non solo gli […]
Cronaca Genova

Genova, rapirono un’anziana nell’androne di casa: arrestati due giovani

Posted on Author Redazione

Due minori responsabili dello scippo ai danni di una signora anziana nello scorso mese di dicembre sono stati arrestati dai poliziotti della Mobile di Genova. La donna era stata seguita nell’androne di casa e rapinata dopo essere stata aggredita e immobilizzata. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Attualità Genova

Equinix e Vodafone collaborano per costruire un hub digitale a Genova, che collega Africa, Europa e Medio Oriente

Posted on Author Redazione

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), azienda globale di infrastrutture digitali™, e Vodafone annunciano oggi il progetto per costruire un nuovo hub di attracco per cavi sottomarini a Genova, denominato GN1. Situata sulla costa nord-occidentale dell’Italia, Genova ha una ricca storia nel commercio marittimo ed è posizionata in modo da essere un punto strategico nella mappa globale […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *