Genova aderisce al progetto europeo Science4Everyone per avvicinare cittadini e studenti alla scienza

 Su proposta dell’assessora al Turismo Tiziana Beghin, dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e dell’assessore ai Rapporti con i Municipi Davide Patrone, la Giunta ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualit? di partner, al progetto europeo Science4Everyone, finalizzato alla valorizzazione della cultura scientifica e all’avvicinamento dei cittadini e degli studenti al mondo della ricerca e dell’innovazione.

Il progetto – che durer? 24 mesi, salvo proroghe e avr? un budget di 120mila euro, a fronte di un contributo della Commissione europea di 115mila euro – rappresenta un’importante occasione di collaborazione territoriale: l’Associazione Festival della Scienza partecipa come partner e leader del partenariato locale, confermando il ruolo centrale di Genova nel panorama della divulgazione scientifica a livello europeo.

Con questa adesione, Genova rafforza il proprio impegno nel promuovere la scienza come bene comune, strumento di partecipazione attiva e leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e innovativo della citt?.

?Abbiamo partecipato a Science4everyone con capofila il Festival della Scienza per Genova citt? della scienza 2027 – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Il progetto ? finalizzato alla scienza accessibile a partire dalle biblioteche, dai musei e dalla Casa delle Tecnologie Emergenti. Partecipando al progetto pi? ampio a livello europeo, saremo coinvolti anche in eventi europei che saranno organizzati a Genova, che viene candidata a citt? della scienza europea 2027?.

L’adesione rientra nella strategia dell’amministrazione, che individua nei progetti europei un’importante opportunit? di promozione e di sostegno agli obiettivi di trasformazione del territorio, con l’obiettivo di migliorarne la qualit? e la vivibilit? attraverso modelli di sviluppo innovativi, sostenibili e inclusivi.

?Genova continua a investire nei progetti europei come leva strategica per la promozione della citt? e per uno sviluppo sostenibile e innovativo – commenta l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – Science4Everyone rappresenta un’opportunit? importante per rafforzare il posizionamento di Genova come citt? della conoscenza, capace di attrarre eventi, competenze e collaborazioni internazionali, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze?.

Il progetto Science4Everyone si inserisce nel bando della Commissione europea HORIZON-WIDERA-2025-06-ERA-07: Science comes to town 2027, nell’ambito del Programma Horizon Europe, che mira a sostenere un gruppo selezionato di citt? europee nell’organizzazione congiunta di un programma annuale di eventi nel 2027. L’obiettivo ? rafforzare il dialogo tra cittadini e comunit? scientifica, mettendo in luce il valore della scienza per la societ?.

Il consorzio europeo ? composto da 15 partner internazionali, tra cui enti di ricerca, universit?, amministrazioni locali e organizzazioni specializzate nella divulgazione scientifica, provenienti da Italia, Danimarca, Lituania, Portogallo, Spagna, Austria e Germania.

?Science4Everyone ? un progetto che porta la scienza fuori dai luoghi tradizionali e la avvicina concretamente alle persone, nei quartieri e nei Municipi – sottolinea l’assessore ai Rapporti con i Municipi Davide Patrone – Il coinvolgimento delle biblioteche, dei musei civici e degli spazi di prossimit? permette di rendere la cultura scientifica accessibile a tutti, valorizzando le specificit? dei territori e rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini e comunit? locali. ? un’occasione importante per costruire partecipazione, consapevolezza e inclusione partendo dai Municipi come presidi fondamentali della vita cittadina?.

Il programma prevede eventi scientifici e attivit? divulgative – come lezioni, workshop e mostre – dedicati alle cinque EU Missions di Horizon Europe: oceani, suolo, clima, citt? intelligenti e ricerca sul cancro. A Genova, le iniziative coinvolgeranno anche i musei e le biblioteche civiche, rafforzando il ruolo della cultura scientifica come strumento di partecipazione e crescita collettiva.

