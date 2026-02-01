Attualità Genova

Regione Liguria, lanciato il nuovo bando per le borse di studio 2025-2026

Posted on Author Redazione Comment(0)

Contributi per un importo complessivo di 868mila euro per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e all’accesso a beni o servizi di natura culturale.

Regione Liguria lancia il nuovo bando per le borse di studio – voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026.

“L’obiettivo dell’amministrazione regionale è contrastare la dispersione scolastica, intervenendo con un aiuto concreto alle famiglie che garantisca l’effettivo diritto allo studio per tutti i nostri giovani – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro –. Nel precedente anno scolastico, sempre grazie ai fondi che il Ministero dell’Istruzione eroga alle Regioni, avevamo soddisfatto più di 3mila domande”. La Regione ha definito come criteri per l’erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo ISEE di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato in uguale misura fino a un massimo di 500 euro. “L’anno scorso – spiega il vicepresidente – grazie a questa operazione di distribuzione delle risorse disponibili decisa da Regione Liguria il valore unitario della borsa ha superato i 280 euro per ogni studente”.

La gestione delle domande e la formulazione della relativa graduatoria sono affidate ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. Il bando aprirà mercoledì 4 febbraio e chiuderà martedì 31 marzo. La domanda deve essere compilata online sul sito www.aliseo.liguria.it. Per assistenza sono disponibili un call center al numero 840 848 028, operativo nei giorni di apertura del bando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e un indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, progetto “Iosochetusai”: presentati oggi i risultati

Posted on Author Redazione

 Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e della lotta agli sprechi, soprattutto alimentari, attraverso iniziative di educazione nelle scuole mirate a ridurre la produzione dei rifiuti e favorire il riuso delle risorse.   È l’ambizioso obiettivo di “Iosochetusai”, il progetto promosso dal CEA (Centro educazione ambientale) – Comune di Genova e finanziato da Regione Liguria nel quadro della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile, che […]
Cronaca Genova

Genova, scoperto corpo in avanzato stato di decomposizione: ordinata autopsia

Posted on Author Redazione

Macabra scoperta sulle alture di Genova dove un cadavere mummificato è stato ritrovato da un escursionista alle pendici del Monte Moro all’interno di una cabina elettrica dismessa.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia scientifica e le forze dell’ordine. Disposta l’autopsia per identificare l’identità del corpo e le cause del decesso. […]
Attualità

Maltempo, temperature basse e allerta gialla per neve fino alla mezzanotte

Posted on Author Redazione

Provincia di Savona. Saranno due giorni di freddo intenso oggi e domani anche in Liguria. E’ in corso l’allerta gialla per neve fino alla mezzanotte, salvo proroghe, nella nostra provincia sia sulla costa che nell’entroterra. In particolare tra la serata di oggi e la giornata di domani, giovedi 1° marzo, sono attese precipitazioni nevose anche […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *