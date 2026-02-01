Meteo, nuova allerta meteo per neve nell’entroterra ligure dalle 21 di lunedì

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D: val Bormida, entroterra savonese e Valle Stura) dalle ore 21 di lunedì 2 febbraio. Attenzione poi ai possibili fenomeni di gelicidio.

L’arrivo di una perturbazione porterà nella mattinata di lunedì 2 febbraio, nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione più frequenti sul centro. Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l’abbassamento dello zero termico all’interno. Si segnalano nella serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D (val Bormida, entroterra savonese e Valle Stura), parte orientale di E (val d’Aveto) e interno di B (immediato entroterra tra Genova e Savona), dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi.

Precipitazioni nevose che proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Nel centro della regione ci saranno piogge tra deboli e moderate. I venti saranno in rinforzo dalla sera di lunedì fino a 40- 50km/h rafficati da Nord sul centro-Ponente e sui crinali dell’entroterra di Ponente, da Sud-Est sul Levante. Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno.

Informazioni sull'autore del post