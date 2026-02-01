Genova, minorenne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio

La polizia ha arrestato un minorenne con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Intorno alle 21 una pattuglia transitava in via Goldoni, zona monitorata in quanto frequentata da soggetti dediti al consumo di droga, quando gli agenti hanno notato un gruppo di giovani che confabulavano fra loro e hanno proceduto al controllo. Uno di loro, un ragazzo di 17 anni, fin da subito si è mostrato infastidito e nervoso. Tanto che, quando i poliziotti ha invitato i ragazzi a mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla, il giovane ha cercato di opporsi aprendo solo alcune cerniere.

Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori hanno dunque approfondito il controllo rinvenendo all’interno dello zaino un rotolo di carta forno, un bilancino di precisione ed un pezzo di sostanza marrone, poi analizzata e risultata essere hashish (31 grammi). Immediatamente si è proceduto alla perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti altri 3 panetti della stessa sostanza avvolti nel cellophane, per un peso complessivo di 300 grammi, oltreché un coltello la cui lama era ancora sporca di stupefacente. Il giovane è stato arrestato e affidato ad un centro di prima accoglienza a disposizione dell’A.G

